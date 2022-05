Stworzona w Guangzhou jednostka ma 90 metrów długości, 14 metrów szerokości i 2000 ton wyporności. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych testów na otwartym morzu statek powinien jeszcze przed końcem 2022 roku trafić do służby. Aktualne plany wskazują, że łódź będzie służyła zarówno do zapewnienia bezpieczeństwa na morzu jak i do realizacji morskich projektów badawczych.