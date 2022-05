Przez niebo przeleci nawet 1000 meteorów na godzinę. Deszcz Tau Herkulidów będzie można oglądać w internecie

To dokładnie dzisiaj w nocy Ziemia przeleci przez rój meteorów Tau Herkulidy. To gąszcz pyłu i odłamków pozostawionych przez kometę 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Sama kometa jest naukowcom dobrze znana, jako że została odkryta 92 lata temu. Wiemy o niej tyle, że okrąża ona Słońce w nieco ponad pięć lat i za każdym okrążeniem zbliża się do niego na odległość około 9 milionów kilometrów.