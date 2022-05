Elektrownia słoneczna w przestrzeni kosmicznej. NASA sprawdza, czy to się opłaca

Cały świat szuka sposobów na to, aby jak najszybciej przejść na odnawialne źródła energii, jednocześnie zapewniając stabilny dostęp do energii. Tylko mając takie źródła ludzie będą mogli ostatecznie odejść od paliw kopalnych. Jednocześnie słabą stroną OZE jest fakt, że nie zapewniają one stabilnych dostaw energii. Długie okresy zachmurzenia? Spada wydajność elektrowni słonecznych. Tygodnie i miesiące bezwietrznej pogody? Elektrownie wiatrowe nie generują żadnej energii. Okresy suszy? Hydroelektrownie przestają pracować. Gdzie nie spojrzymy to, odnawialne źródła energii są bardzo ekologiczne i bardzo niestabilne.