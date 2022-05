Nowy sposób na tani prąd. Wystarczy postawić przed domem taką ścianę z turbin wiatrowych

Teoretycznie to właśnie takie niewielkie konstrukcje mogą wnieść najwięcej do przejścia ludzkości z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. Potężne turbiny wiatrowe czy całe farmy wiatrowe wymagają odpowiednich warunków, odpowiednio dużego, otwartego terenu i kolosalnych nakładów finansowych, przez co z pewnością nie pojawią się w każdym możliwym miejscu. Gdyby jednak ludzie byli w stanie względnie niskim kosztem postawić sobie przy domu własną ścianę turbin wiatrowych, efekt skali mógłby być ogromny. Warto zauważyć, że masowa produkcja dużej liczby takich turbin automatycznie obniżyłaby ich cenę, zwiększając dostępność dla coraz większej rzeszy odbiorców zainteresowanych ekologiczną i tanią energią elektryczną.



Zaproponowana przez Douceta ściana turbin wiatrowych ma 240 cm wysokoci i 760 cm szerokości i składa się z kilkudziesięciu niewielkich powierzchni obracanych przez przepływający przez nią wiatr. Energia generowana przez owe płytki przekazywana jest następnie do akumulatorów zainstalowanych na ścianie budynku.



Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi wprowadzeniem urządzenia do produkcji.