Tak samo młodzi ludzie nie muszą dziś kształcić się w szkole muzycznej, by rozumieć np. harmonię, bo mają narzędzia, które robią to za nich. Dla przykładu każda przyzwoita klawiatura MIDI do tworzenia muzyki ma wbudowany tzw. arpeggiator, który gra skomplikowane pasaże w oparciu o zadaną nutę czy akord, albo potrafi sama tworzyć harmonie w oparciu o konkretne klawisze i skale. Ba, można w programie ograniczyć klawisze tak, by wygrywały tylko te nuty, które pasują do danej tonacji. Czy to przykre, że młodzi ludzie niejednokrotnie nie rozumieją tego, co robią te maszyny? Trochę tak. Ale z drugiej strony oznacza to nieporównywalnie niższy próg wejścia do świata muzyki i znacznie większą łatwość w wykształceniu w sobie pasji do niej.