Nowe misje w Cyberpunk 2077, i to za darmo. Twórca nie przypilnował przeglądarki, gracze mają trop DLC

Dopisek "gigs" sugeruje, że DLC4 będzie pierwszą porcją darmowej zawartości, w której otrzymamy zupełnie nowe wyzwania do zrealizowania na terenie Night City. Co prawda tego typu zlecenia są krótkie i pozbawione głębokiej oprawy narracyjnej, ale i tak będzie to pierwsza zupełnie nowa paczka zleceń od premiery Cyberpunka 2077. Trudno o lepszy powód do powrotu. Zwłaszcza, że konsolowy CP2077 w końcu działa tak, jak zawsze powinien.