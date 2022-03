Rosja ma 515 samolotów pasażerskich w leasingu. Nie zamierza ich oddawać

W wyniku agresji Rosji na terytorium Ukrainy liczne państwa na całym świecie postanowiły obłożyć Rosję rozległymi pakietami sankcji, które miałyby zmusić kraj do wycofania swoich wojsk z Ukrainy. W kilka dni po agresji państwa Europy oraz Stany Zjednoczone zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich samolotów zarejestrowanych w Rosji lub należących do rosyjskich linii lotniczych. Co więcej, sankcje wymagają także, aby wszyscy leasingodawcy odebrali do 28 marca wszystkie samoloty leasingowane rosyjskim liniom lotniczym. Aktualnie jest to aż 515 samolotów o łącznej wartości 10 mld dol.