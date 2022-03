Zabolało. Rosjanie odczuli sankcje i sprawdzają "jak się żyje w Korei Północnej"

Do sieci trafiły dziś informacje, jakoby Rosjanie zaczęli się interesować życiem w Korei Północnej i wyszukiwali masowo informacje na ten temat. Z początku uznałem to albo za nadinterpretację, albo żart (i to nawet niezły, bo prowadzi to do wniosku, iż mieszkańcy Federacji Rosyjskiej zaczynają się zastanawiać, czy w wyniku sankcji ich codzienność przypadkiem nie będzie zaraz wyglądała podobnie, jak w tym zacofanym i odizolowanym kraju). Humor z kolei, tak samo jak te wszystkie wojenne memy, to zaś nic innego, jak mechanizm obronny.