FreeNow pozwoli zamówić kobietom taksówkę z kierowczynią. To pierwsza taka usługa w Polsce

"Dla niej" to nowa usługa w aplikacji Free Now, przeznaczona wyłącznie dla pasażerek, które chcą zamówić przejazd z kierowczynią taxi. Wprawdzie Free Now na pierwszym miejscu stawia chęć promowania kobiet "w zawodach postrzeganych stereotypowo jako męskie", to nie da się ukryć, że chodzi o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pasażerek.