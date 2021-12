Robisz w sylwestra domówkę? Oto najlepsze gry na rozruszanie imprezy

Najlepsze imprezy to te z afterami w Hadesie, a najlepsze gry imprezowe to te na Nintendo. Jest jednak jeden warunek: nie może to być Nintendo Switch Lite, bo tej konsoli nie podłączysz do telewizora. Pozostaje więc duży Switch v1, v2, bądź najnowszy OLED. W każdym z nich masz już dwa kontrolery w zestawie, a kolejne możesz dokupić najtaniej z całej konsolowej stawki, bo para nowych joyconów (czyli de facto dwa kontrolery) kosztuje tyle, co pojedynczy pad do konsol nowej generacji. Czas zatem na subiektywny wybó® najlepszych imprezowych gier na Switcha.