Przegląd możliwości systemu QTS 5.0. QNAP dał drugie życie swoim NAS-om

QTS 5.0 umożliwia też zdalny dostęp do serwera z każdego miejsca na świecie, dzięki kompatybilności z aplikacją TeamViewer. Umożliwia to nie tylko dostęp do pomocy technicznej z dowolnego miejsca na świecie, ale ma też ogromne znaczenie podczas wspomnianej już pracy zdalnej czy hybrydowej, gdyż dzięki zastosowaniu TeamViewera umożliwiamy prosty dostęp do NAS-a pracownikom działu IT z firmy, zachowując przy tym pełne bezpieczeństwo danych.