Interia zaczyna gonić rywali. Widzieliśmy nową, odświeżoną stronę główną

W porównaniu do Onetu, WP czy Gazety Interia prezentowała się po prostu przestarzale. Pewnie dla wielu miało to swój urok – niektórzy czytelnicy są uczuleni na zmiany, a ich życiowa dewiza brzmi „kiedyś to było”. Kto jednak stoi w miejscu, ten się cofa, co pokazywały przede wszystkim statystyki. Interia przegrywała nie tylko z Onetem i WP, ale nawet z Wikipedią, zajmując ósme miejsce we wrześniowym rankingu Mediapanel.