Xiaomi Redmi 10 już oficjalnie. Szykuje się nowy hit

Xiaomi Redmi 10 został oficjalnie zaprezentowany. To jeszcze tańszy model od świetnie wycenionej serii Redmi Note 10.

Smartfony serii Xiaomi Redmi Note 10 od momentu premiery stały się w Polsce wielkim hitem. Widać to zwłaszcza na przykładzie Redmi Note 10 Pro, który do dziś jest jednym z najbardziej opłacalnych smartfonów na rynku w cenie ok. 1400 zł. Ma wystarczająca wydajność, naprawdę niezłe aparaty, rewelacyjny ekran AMOLED z wysokim odświeżaniem i do tego wydajny akumulator.

Redmi 10 to nowy, bardziej kompromisowy model. Będzie za to tańszy.

Nowy Xiaomi Redmi 10 wyciekł wczoraj na jeden z podstron Xiaomi, a dziś miał już swoją oficjalną premierę. Sprzęt wyróżnia się przede wszystkim dużym ekranem z odświeżaniem 90 Hz, a także poczwórnym aparatem z rozdzielczością 50 megapikseli.

Redmi 10

Zacznijmy od rozmiaru i ekranu. Mówimy o naprawdę dużym smartfonie z ekranem o przekątnej 6,5 cala. Jest to panel LCD z adaptacyjnym odświeżaniem 90 Hz. Do tej pory adaptacyjne odświeżanie było domeną paneli OLED, ale Xiaomi wprowadziło w LCD ciekawe rozwiązanie zmieniające dynamicznie płynność pomiędzy wartościami 46, 60 i 90, w zależności od wyświetlanych treści. Panel ma rozdzielczośc Full HD+ (2400 x 1080 px) i zagęszczenie pikseli na poziomie 405 ppi. Jest do tego pokryty szkłem Gorill Glass 3.

Wewnątrz znalazł się procesor MediaTek Helio G88. W tym miejscu wiele osób zada sobie pytanie pt. cóż to za wynalazek. Jest to nowy procesor zaprezentowany w lipcu tego roku, będący rywalem znanego szerzej Snapdragona 678. Dostępne będą trzy warianty pamięci, a każdy z nich rozszerzymy kartami microSD:

4 GB RAM + 64 GB

4 GB RAM + 128 GB

6 GB RAM + 128 GB

Akumulator smartfona ma pojemność 5000 mAh, co powinno bez problemu wystarczyć na ok. półtora do dwóch dni pracy. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z mocą 18 W, natomiast dołączona do zestawu ładowarka ma moc 22,5 W. Co ciekawe, telefon naładuje też inne urządzenia, ponieważ ma przewodowe ładowanie zwrotne o mocy 9 W.

Do tego na pokładzie znalazło się gniazdo minijack, USB-C do ładowania, a w kwestii łączności bezprzewodowych mamy Bluetooth w standardzie 5.1. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12,5. Telefon odblokujemy czytnikiem linii papilarnych znajdującym się na prawej krawędzi obudowy. W zestawie znajduje się silikonowe etui.

Redmi 10 ma cztery aparaty, z czego dwa wyglądają na użyteczne.

Redmi 10

Główny sensor ma 50 megapikseli i obiektyw z jasnością f/1.8. Do tego dostajemy też ultraszerokokątną kamerkę o rozdzielczości 8 MP z obiektywem f/2.2 o kącie widzenia 120 stopni.

Dwa kolejne obiektywy wyglądają na typowe zapchajdziury, bowiem mówimy o malutkich sensorach o rozdzielczości 2 MP z obiektywami o kiepskiej światłosile na poziomie f/2.4. Jeden z nich ma zbierać dane o głębi, a drugi ma odpowiadać za zdjęcia makro. Warto zauważyć, że 2 MP to rozdzielczość za mała, by wyświetlić ją w skali 1:1 nawet na ekranie smartfona, ponieważ ten za sprawą rozdzielczości Full HD+ oferuje 2,5 megapiksela.

Nagrywanie raczej nie będzie mocną stronę nowego Redmi 10. Telefon nagrywa filmy 1080p w 30 kl./s. Z kolei przednia kamerka m 8 MP, jasność f/2.0 i również nagrywa w 1080p przy 30 kl./s.

Redmi 10 - cena

Redmi 10

Polska cena nowego telefonu nie jest jeszcze oficjalnie znana, ale smartfon już teraz można zamówić z oficjalnego sklepu Xiaomi na Aliexpress. Ceny wyglądają tam następująco:

Redmi 10 4/64 GB: 932 zł

Redmi 10 4/128 GB: 1284 zł

Oficjalna ceny w Polsce za wersję 4/64 również powinna zamknąć się w 1000 zł. Obstawiam, że wariant 4/1.8 GB będzie nieco tańszy niż sprowadzany z Aliexpress. Na oficjalne ceny trzeba jednak jeszcze poczekać.