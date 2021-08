Siła sentymentu. Fani domagają się powrotu Samsunga Galaxy Note

Kilka dni temu Samsung oficjalnie ogłosił , iż w tym roku nie zobaczymy nowego smartfona z serii Galaxy Note. Wielu ludzi z branży, w tym i niżej podpisany, zgodnie uznało, że to prawdopodobnie definitywny koniec Galaxy Note’a, przynajmniej w formie, w jakiej go znamy – w końcu od dobrych kilku lat jedyną różnicą między Galaxy S i Galaxy Note był rysik, którego i tak mało kto używał. Po świetności i ogromie możliwości Note’a pozostał tylko sentyment.

Petycję zapoczątkował serwis SamMobile , specjalizujący się – jak sama nazwa wskazuje – w opisywaniu posunięć koreańskiego giganta. Autorzy petycji proponują, aby przywrócić Samsunga Galaxy Note w pierwszej połowie 2022 r. i sugerują, by odbyło się to nawet kosztem przesunięcia premiery Samsunga Galaxy S22 na późniejszy okres.

Na tym etapie niczego wykluczyć nie można. No, może oprócz tego, by Samsung zdecydował się przesunąć premiery Galaxy S22 ze względu na jakąś petycję, bądźmy poważni. Znając harmonogramy pracy w tej branży, już w tej chwili dogadywane są kolosalne akcje marketingowe, a ostatnie szczegóły produkcji i dystrybucji dopinane na ostatni guzik. Samsung Galaxy S22 trafi na rynek wtedy, kiedy miał trafić, czyli na początku przyszłego roku.

Niewykluczone jednak, że petycja zapoczątkowana przez SamMobile przyczyni się do powrotu linii Galaxy Note w późniejszej części roku. W końcu Samsung oficjalnie nie powiedział, że wygasza tę serię, ale że pomija jej odsłonę w 2021 r. Być może gdzieś w czeluściach działów R&D istnieje Galaxy Note 21 lub nawet 22, co do którego przyszłości Samsung nie był pewien. Jeśli ta petycja cokolwiek da, to uświadomi decydentów Samsunga, że wciąż istnieje spora grupa użytkowników, którzy chcieliby, aby nowa odsłona Note’a ujrzała światło dzienne. Czy znajdzie to przełożenie na premierę nowego urządzenia: czas pokaże.