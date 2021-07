Cyfrowy Polsat i ipla znikają z rynku. Powitajcie Polsat Box i Polsat Go

Marki Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat Go i ipla zostaną zlikwidowane. Zamiast nich pojawią się Polsat Box i Polsat Go.

Cyfrowy Polsat odchodzi do przeszłości. Na szczęście tylko nazwa, bo Grupa Polsat Plus zdecydowanie nie ma powodów bądź zamiarów opuszczania polskiego rynku. Markę Cyfrowy Polsat zastąpi Polsat Box, która będzie podkreślana hasłem wybierz swoje wszystko.

Za rezygnacją z marki Cyfrowy Polsat idzie też rebranding powiązanych usług z platformą. Cyfrowy Polsat Go zmieni nazwę na Polsat Box Go, zaś usługa ipla będzie niebawem znana jako Polsat Go. W tym przypadku zmiana nazwy pociągnie jednak za sobą lekką zmianę formy tych usług.

Polsat Box Go i Polsat Go zamiast Cyfrowego Polsatu Go i usługi ipla. Co się zmieni?

Polsat Box Go ma być płatą platformą, która będzie oferować treści telewizyjne od Polsatu i nadawców zewnętrznych. Klientom mają być zaproponowane rozmaite pakiety treści, w tym zawierające ponad 100 stacji telewizyjnych. Z kolei Polsat Go – czyli następca ipli – ma być bezpłatną usługą, oferującą wyłącznie treści wyprodukowane przez Polsat.

Według danych Mediapanel z maja, ipla ma na dziś 1,47 mkn użytkowników, zaś Cyfrowy Polsat Go 0,36 mln użytkowników. Na razie nie jest jasne, kiedy obie platformy zostaną przekształcone w kwestii identyfikacji wizualnej, a tym bardziej kiedy zmieni się ich forma.

Zmianom towarzyszyć będzie zupełnie nowa identyfikacja wizualna całej Grupy Polsat Plus. Plus i Polsat zmieniają logo. Pożegnajcie plusika i słoneczko, powitajcie… kolorowe kółka. Tym samym identyfikacja wszystkich marek należących do grupy będzie jasno sugerować, że te mają wspólnego właściciela. Trzymamy kciuki.