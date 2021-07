Meteoryt z Winchcombe, bo właśnie w tej miejscowości wylądował, okazał się niezwykle interesującym okazem. Przeprowadzone na nim badania pozwoliły ustalić, że jego budowa i skład chemiczny nie zmieniły się od ok. 4,5 mld lat. Tyle paradoksalnie ma cały Układ Słoneczny. Mamy zatem do czynienia z kamieniem, który nie uległ żadnym istotnym zmianom od czasu kiedy formowały się pierwsze planety Układu Słonecznego wokół dopiero co powstałego Słońca. Przez 4,5 mld lat meteoroid okrążał Słońce unikając spotkania z innymi obiektami, aby w 2021 r. zakończyć swoją podróż uderzeniem w Ziemię.