Tymczasem choć wolno, to bezustannie rośnie poziom wód morskich i oceanicznych na całym globie. Szacunki wskazują, że w zależności od tego jak poradzimy sobie z hamowaniem zmian klimatycznych, poziom mórz w 2100 roku będzie od 30 do 250 cm wyższy niż w 2000 roku. Tymczasem do podtopień miast dochodzi przeciętnie, gdy przypływ jest ok. 60 cm wyższy od średniego.