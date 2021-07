GTA Online będzie mieć szybsze auta w wersji na PlayStation 5 i XSX. Gracze są wściekli

GTA V to jedyny taki fenomen na rynku. Niebawem minie już osiem lat od premiery tego tytułu, a on nadal wzbudza wielkie emocje i przynosi ogromne zyski producentowi. Nowi gracze nadal kupują GTA V, a wyjadacze co miesiąc zostawiają trochę grosza w systemie mikrotransakcji w ramach niekończącej się rozgrywki w GTA Online.