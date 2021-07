Australijskie kakadu uzyskały nową odznakę. Uczą się od siebie jak otwierać kosze na śmieci

Ptaki wbrew pozorom są bardzo sprawne w dobieraniu się do żywności, a swoimi pyskami potrafią się dostać w wiele pozornie niedostępnych dla nich miejsc. Najciekawsze jednak w tym przypadku jest to, że jakiś czas temu Australijczycy zauważyli pierwsze papugi, które otwierają sobie pyskiem kosze na śmieci, a jakiś czas później okazało się, że ewidentnie zaczęły się tego uczyć od nich uczyć kolejne papugi.

Naukowcy doszli do wniosku, że ewidentnie papugi uczą się jedna od drugiej, bowiem w różnych rejonach Australii ptaki stosują różne techniki, ale w każdym regionie jest to zawsze ten sam sposób.

Warto jednak zaznaczyć, że tak ciekawe zachowania dostrzeżono u przedstawicieli gatunku kakadu żółtoczubej. Przeciętnie ptaki tego gatunku dożywają pięćdziesięciu lat, aczkolwiek rekordzistka dożyła w niewoli 120 lat. Co więcej, jest to gatunek bardzo inteligentny i charakteryzujący się wieloma zachowaniami społecznymi. Nierzadko badacze obserwowali podział ról w stadzie podczas poszukiwania pożywienia. Podczas gdy jedne ptaki pożywiały się, inne z drzew monitorowały otoczenie, wypatrując ewentualnego zagrożenia.

Odkrycie możliwe było m.in. dzięki temu, że w Australii wszystkie kosze na śmieci są takie same, przez co ptaki w coraz to nowych obszarach mogły wykorzystywać do ich otwierania tę samą technikę, co ptaki, od których się tego nauczyły. Na podstawie analizy obserwacji prowadzonych przez mieszkańców wybrzeża naukowcy przeanalizowali doniesienia o ptakach otwierających kosze i zauważyli, że w danym rejonie zazwyczaj odbywa się to w jeden i ten sam sposób, ale już w innych metoda otwierania kosza może być zupełnie inna.