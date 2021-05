Zasłużony, ale żegnany z ulgą. Windows 10 pozbywa się Flasha

1 interakcji

Już w październiku pojawiła się opcjonalna aktualizacja, która usuwa obsługę Adobe Flash z Windowsa. Za dwa miesiące ta stanie się obowiązkowa i instalowana automatycznie na komputerach użytkowników.

Adobe Flash – co by złego o nim nie mówić – był technologią, która w istotny sposób wzbogacała ówczesne witryny internetowe. Pozwalała na łatwe tworzenie multimedialnych apletów jak odtwarzacz YouTube. W erze popularności Flasha osiągnięcie tych samych rezultatów za pomocą języków webowych było niemożliwe lub bardzo trudne.

Flashowi niestety wiele brakowało do bycia ideałem. Technologia ta projektowana była z myślą o desktopach i w momencie, gdy popularność zaczęły zyskiwać laptopy, smartfony i tablety, okazało się, że zupełnie się dla nich nie nadawała. Flash Player był zasobożerny – co wpływało na wydajność urządzenia i czas pracy na akumulatorze – oraz zupełnie nieprzystosowany do interfejsu dotykowego. Na dodatek z uwagi na swoją ogromną popularność był ulubionym celem cyberprzestępców. Dziś Flasha całkowicie zastąpiły technologie webowe. A Microsoft jest jedną z ostatnich firm, która żegna technologię Adobe. A to pożegnanie jest ważne – właśnie z uwagi na wyżej wspomniane cyberbezpieczeństwo.

Nie ma odwrotu. Obowiązkowy zestaw poprawek do Windows 10 usunie obsługę Adobe Flash z systemu.

W październiku na serwerach Microsoftu pojawiła się łatka oznaczona jako KB4677586, której zadaniem było usunięcie Flash Playera z Windowsa 10. Ta aktualizacja nie była jednak serwowana użytkownikom automatycznie – była wyłącznie dla chętnych. Jednak od przyszłego miesiąca pojawi się ona w Windows Update jako opcjonalna dla użytkowników Windowsa 10 1809 lub nowszego.

Od lipca będzie obowiązkowa i automatycznie instalowana na komputerach użytkowników. Jak zawsze, aktualizacje można wyłączać lub pomijać, jednak w tym wypadku jej zainstalowanie będzie warunkiem otrzymywania dalszych uaktualnień. To samo tyczy się Windowsa 8. Dodatkowo, najbliższa aktualizacja rozwojowa Windowsa 10 – do wersji 21H1 – również usunie Flasha z systemu.

Windows jest ostatnim mainstreamowym systemem operacyjnym, który nadal utrzymywał obsługę technologii Adobe Flash. Android i macOS pozbyły się go już dawno temu, zaś iOS i iPadOS nigdy go nie obsługiwały.