Samsung Galaxy S22 Ultra z przełomowym zoomem. Są pierwsze szczegóły

Samsung Galaxy S22 Ultra ma być wyposażony w zupełnie nowy teleobiektyw, który po raz pierwszy w serii zapewni płynny zoom optyczny. Szykujcie się na dużą poprawę zdjęć z zoomem.

Ostatnie generacje najlepszych fotograficznych smartfonów mają jakość, o jakiej jeszcze kilka lat temu mogliśmy tylko pomarzyć. Jeśli miałbym wskazać jeden obszar, w którym nadal przydałaby się gruntowna poprawa jakości zdjęć, byłyby to zdjęcia z zoomem.

Teleobiektyw wziął szturmem świat fotografii mobilnej, choć trafia głównie do najdroższych smartfonów. Użytkownicy tańszych urządzeń muszą z reguły zadowolić się cyfrowym zoomem, który nadal ma zauważalnie gorszą jakość od prawdziwego teleobiektywu.

Co jest nie tak z teleobiektywem w obecnych smartfonach z czołówki rankingów foto?

Weźmy na tapet Samunga Galaxy S21 Ultra, jeden z absolutnie najlepszych smartfonów do fotografowania. Jest on wyposażony w cztery obiektywy, w tym aż dwa teleobiektywy. Przekłada się to na bardzo dobry zoom, ale nadal jest to rozwiązanie hybrydowe, które w dużym stopniu polega na zoomie cyfrowym charakteryzującym się znacznie niższą jakością. Tak powiększenia wyglądają w praktyce:

Powiększenie x1 - pełna jakość głównego obiektywu,

powiększenia x1 - x2,9 - zoom cyfrowy z głównego obiektywu,

powiększenie x3 - pełna jakość pierwszego teleobiektywu,

powiększenia x3,1 - x9,9 - zoom cyfrowy z obiektywu głównego lub tele,

powiększenie x10 - pełna jakość drugiego teleobiektywu,

powiększenia x11 - x100 - zoom cyfrowy z drugiego teleobiektywu.

Są tutaj dwa słabe punkty. Pierwszy to oczywiście najdłuższy zoom, dochodący do skrajnych wartości x100, ale tego elementu jeszcze długo nie uda się naprawić w smartfonie.

Drugim wymagającym poprawy elementem jest zakres powiększeń x3 - x10, czyli ten mieszczący się pomiędzy dwoma teleobiektywami. Jest on znacznie bardziej przydatny niż skrajne powiększenia, a niestety w kwestii jakości pozostawia sporo do życzenia. Cały czas lepiej jest przełączać się między optycznymi powiększeniami x3 i x10, i po prostu zapomnieć o cyfrowym powiększeniu leżącym między nimi.

Samsung Galaxy S22 Ultra ma to zmienić. W smartfonie może zadebiutować zmiennoogniskowy teleobiektyw z ruchomymi soczewkami.

Serwis SamMobile, powołując się na przecieki opublikowane przez wiarygodnego twitterowicza o nicku Ice Universe, pokazuje system działania zoomu w przyszłorocznym Samsungu Galaxy S22 Ultra. Samsung ma pracować nad technologią zoomu optycznego, do tego z pełną stabilizacją.

Zasadę działania tego systemu widać na gifie. Soczewki wewnątrz modułu teleobiektywu będą mogły poruszać się dokładnie tak samo jak w tradycyjnym teleobiektywie. Dzięki temu cały zakres powiększeń od x3 do x10 będzie można pokryć optycznie bez uciekania się do powiększeń cyfrowych. Powinno się to przełożyć na większą uniwersalność zoomu i jednoczesne poprawienie jakości w pozycjach pośrednich.

Aby taki ruch był możliwy w małej obudowie smartfona, soczewki trzeba umieścić prostopadle do zewnętrznego obiektywu. Samsung zastosuje więc układ peryskopowy, który będzie załamywał wpadające światło o 90 stopni i kierował je na wewnętrzne soczewki i matrycę ustawioną za nimi. Nie jest to nowe rozwiązanie, bo peryskopowa budowa staje się standardem, natomiast Samsung ma pomysł na stabilizację optyczną tego układu. Pryzmat ma być ruchomy, co pozwoli wprowadzić optyczną stabilizację nawet w układzie, w którym poruszają się soczewki.

Podobne rozwiązanie ma już Sony w Xperii 1 III.

Na razie mamy do czynienia z przeciekiem, ale oceniam go bardzo wiarygodnie. Pamiętajmy bowiem, że Sony w swojej najnowszej Xperii 1 III zdecydowało się na podobny teleobiektyw. Jest on również wykonany w technologii peryskopowej i również ma ruchome soczewki pozwalające zmieniać stopień powiększenia. Jednak w smartfonie Sony można korzystać tylko z dwóch skrajnych optycznych powiększeń. Użytkownik nie może wymusić ustawienia soczewek w pozycji pośredniej.

Inżynierowie Samsunga mają jeszcze duży zapas czasu na doszlifowanie swojego pomysłu. Premiera Samsunga Galaxy S22 Ultra odbędzie się najprawdopodobniej na początku 2022 roku.