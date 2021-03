1 interakcji

Testowa kompilacja Windowsa dla konsol Xbox Series wprowadza obsługę formatu Dolby Vision w grach. Implementacja ma interesującą formę – jest stosowana do wszystkich gier HDR. Microsoft i Dolby mają ciekawy pomysł.

Na dziś uniwersalnym standardem w grach wideo jest format HDR10. I bardzo słusznie – bo każdy wyświetlacz HDR jest zgodny z HDR10. O miano następcy HDR10 rywalizują dwa formaty: HDR10+ i Dolby Vision. Atutem pierwszego jest jego pełna otwartość – Dolby Vision to format płatny, wymagający uiszczania opłat licencyjnych przez twórców zgodnego z DV sprzętu oraz przez twórców masterowanych w DV treści.

Mimo tego to Dolby Vision zdaje się mieć dużo większe powodzenie na rynku. Za tym formatem stoi też Microsoft, który od pewnego czasu oferuje jego obsługę w treściach filmowych i serialowych w ramach Windowsa 10 i konsol Xbox. A teraz, wspólnie z Dolby, wprowadza go do konsol Xbox Series. Na razie tylko w ramach publicznych beta-testów (Xbox Insider Alpha).

Dolby Vision w grach na Xbox Series – co to daje?

Implementacja Dolby Vision dla gier na Xbox Series jest dość ciekawa. Jak wynika z pierwszych testów, gra nie musi być masterowana w standardzie Dolby. Konsole Xbox Series automatycznie przechodzą w tryb Dolby Vision w każdej grze w HDR10, w tym tych, gdzie HDR pochodzi z mechanizmu Auto HDR. Rzecz jasna tylko w sytuacji, gdy do konsoli podłączony jest zgodny z Dolby Vision telewizor.

To rzuca światło na cel wprowadzenia Dolby Vision do gier. Microsoft najwyraźniej chce wykorzystać dwa atuty nowszego formatu, jakimi są dynamiczne metadane oraz dokładne zgranie Dolby Vision z parametrami technicznymi obsługującego standard telewizora.

Pierwszy atut pozwala grze na dynamiczne manipulowanie parametrami obrazu. Materiał w HDR10 nie może modyfikować zapewnionej wyświetlaczowi krzywej tonalnej obrazu podczas emisji. Dolby Vision (oraz HDR10+) nie mają takiego ograniczenia – za sprawą możliwości modyfikowania krzywej nawet co klatkę możliwe jest dopasowanie kolorów i luminancji do bieżących potrzeb.

Z kolei zgranie z parametrami telewizora zapewnia brak przepaleń i innych niepożądanych efektów w obrazie. Dla przykładu, jeżeli gra wysyła informację o tym, że słońce na niebie ma jasność 2000 nitów, a otaczające je chmury 1200 nitów, telewizor o szczytowej jasności kilkuset nitów zamiast słońca i chmurki wyświetli białą plamę bez widocznych szczegółów. Dolby Vision ten problem powinien całkowicie usunąć.

Dolby Vision na konsolach Xbox Series będzie miał też dwie wady. Obie istotne.

Implementacja Microsoftu narzuca dwa ograniczenia. Po pierwsze, Dolby Vision na konsolach Xbox nie będzie działać w częstotliwości odświeżania powyżej 60 Hz. To oznacza, że będziemy musieli w niektórych grach decydować – czy ważniejsze jest dla nas 120 Hz płynności, czy też zachowanie 60 Hz przy lepszych kolorach i obrazie.

Po drugie, przy włączonym Dolby Vision przestaje być dostępny mechanizm VRR. Ten odpowiada za synchronizację układu graficznego konsoli z elektronika matrycy telewizora. Za sprawą tej synchronizacji gry mające problem z utrzymaniem stałej liczby klatek na sekundę są bardziej responsywne. Tu, ponownie, będziemy musieli wybierać.

Niestety nie wiemy, kiedy Dolby Vision dla gier trafi do produkcyjnej wersji oprogramowania Xboxa Series. Microsoft informuje tylko, że jeszcze w tym roku.