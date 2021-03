Już w tym roku ma pojawić się pierwszy sprzęt Apple’a z kategorii AR/VR. Oliwy do ognia spekulacji dolało zaproszenie na konferencję WWDC 2021, na którym widać odbijające się w okularach ikony.

Apple od lat pracuje nad technologią poszerzonej rzeczywistości, która pozwala nakładać treści cyfrowe na obraz z kamery w czasie rzeczywistym. Pomaga w tym czujnik LiDAR będący częścią aparatu fotograficznego w telefonach i tabletach z linii Pro. To właśnie dzięki temu na ekranach iPhone’ów i iPadów możemy zobaczyć spacerujące po naszym świecie Pokemony.

Tajemnicą poliszynela jest przy tym fakt, że Apple wcale nie tworzy tych rozwiązań z myślą o urządzeniach mobilnych. Od lat dochodzą nas słuchy, że w laboratoriach firmy z Cupertino powstaje coś na kształt okularów, a do tego rozwijane ma być naraz nie jedno urządzenie z kategorii AR i VR, a kilka różnych sprzętów od okularów przypominających Google Glass, aż po gogle pokroju Oculus Quest.

Pierwszy zakładany na głowę sprzęt od Apple’a ma się pojawić w sprzedaży już w tym roku.

Urządzenie kierowane z początku do niszowego odbiorcy miałoby trafić do sprzedaży w 2022 r., a prezentacja ma się odbyć jeszcze w tym — albo na WWDC 2021, albo jeszcze później. A co miałoby się znaleźć w takim zestawie przypominającym gogle VR? Przecieki wskazują na ekrany o rozdzielczości 8K z opcją śledzenia ruchu gałek ocznych i wyświetlania obrazu z prawdziwego świata.

Jak podaje Apple Insider, pierwsze urządzenie z kategorii technologii ubieralnej od Apple’a z wbudowanym wyświetlaczem, które będziemy nosić na głowie, pojawi się w sprzedaży w przeciągu kilku miesięcy. W tym kontekście prezentacja ich podczas konferencji dla deweloperów zaplanowanej na czerwiec 2021 r. miałaby sporo sensu — firma mogłaby podzielić się od razu z uczestnikami nowymi API.

Jest tylko jeden zgryz z hipotezą, jakoby podczas WWDC 2021 Apple Glass pierwszej generacji.

Wiele osób zwróciło uwagę na grafikę zapowiadającą tegoroczną edycję Worldwide Developers Conference, bo pojawiła się na niej postać stylizowana na Memoji nosząca okulary. W szkłach odbijały się ikony wyświetlane na ekranie MacBooka, co część internautów odebrała jako zapowiedź pokazania światu pierwszych okularów uruchamiających aplikacje właśnie na tym wydarzeniu.

Problem w tym, że Apple chciałby rzekomo zaprezentować swój pierwszy sprzęt z kategorii AR w praktyce, podczas gdy nadchodzące konferencje to wydarzenia stricte online. W tym przypadku pracownicy, przedstawiciele mediów i partnerzy musieliby się zadowolić zdjęciami, filmami i wizualizacjami, a to z pewnością nie wywołałoby takiego efektu „wow”, jak założenie gogli na głowę.

Inna sprawa, że podobno i tak pierwsza generacja Apple Glass (czy jak tam ten zestaw będzie się nazywał), ma być sprzedawana wyłącznie programistom. Po jednej sztuce na Apple Store dziennie. Za - bagatela - 3000 dol.