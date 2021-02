Koniec z suszeniem butów na grzejniku. Suszarka do butów Deerma DEM-HX10W uratuje twoje buty i dobre samopoczucie

Deszcz, błoto, śnieg - obecne warunki pogodowe sprawiają, że regularnie wracamy do domu z mokrymi butami. Co z nimi zrobić?

Oczywiście wysuszyć. Ale nie zawsze jest to takie proste. Postawione ot tak, w korytarzu, nie zawsze zdążą wyschnąć odpowiednio szybko. Wrzucone na kaloryfer lubią z kolei spadać i przy okazji brudzić ścianę. Włożenie do buta zwykłej suszarki do włosów może nie tylko zniszczyć but, suszarkę, ale i nawet doprowadzić do pożaru.

A mokre buty nie tylko są kiepskim sposobem na rozpoczęcie dnia. W takim stanie po prostu szybciej się niszczą, przez co będziemy musieli rozstać się z naszą ulubioną parą wcześniej, niż byłoby to konieczne.

Zostaje więc dedykowana suszarka, taka jak Deerma DEM-HX10W.

Niewielkie urządzenie wyposażono w dwie dysze, które umożliwiają jednoczesne suszenie dwóch par butów - nie musimy więc po powrocie ze spaceru z partnerem ustalać, czyje buty są ważniejsze i pierwsze w kolejce do suszenia.

Do wyboru są cztery tryby pracy suszarki Deerma DEM-HX10W:

ozonowanie,

delikatny - do suszenia np. trampków,

dla butów skórzanych - osuszanie bez uszkadzania skóry,

standardowy - do botków i butów zimowych

Deerma DEM-HX10W przy okazji nie tylko suszy buty, ale też zapobiega namnażaniu się bakterii, rozwojowi grzybów w nich oraz likwiduje nieprzyjemne zapachy.

Jak? Po pierwsze - większość z bakterii ginie w temperaturze pomiędzy 30 a 55 stopni Celsjusza. Po drugie - DEM-HX10W wyposażono w ceramiczny generator ozonu, dzięki czemu hamuje rozwój grzybów, a także usuwa czynnik zapachowy.

Rury urządzenia mają przy tym długość 27 cm, więc powinny sięgnąć wgłąb nawet wysokich butów. Dla wygody można też skorzystać ze specjalnej stopki, która ustabilizuje całą naszą instalację suszącą:

Nie trzeba się też martwić o to, że coś może pójść nie tak - DEM-HX10W ma wewnętrzny regulator temperatury, bezpiecznik chroniący przed przegrzaniem, a spód urządzenia jest dodatkowo chłodzony po zakończeniu suszenia.

Cena? W Sklepie Spider's Web zaledwie 159 zł - niewielki wydatek, biorąc pod uwagę to, ile butów może udać się ocalić (albo wydłużyć ich życie) każdego roku. Już nie mówiąc o braku krępujących pytań o to, dlaczego nasze buty znowu leżą na grzejniku...