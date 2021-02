Microsoft chciał zbudować komputer kwantowy, ale naukowcy się pomylili i cały plan legł w gruzach

72 interakcji

Miało być tak pięknie. Microsoft zapewniał, że wykorzysta unikalne, ale dotąd wciąż teoretyczne zjawisko do zbudowania własnego komputera kwantowego. Wiele wskazuje na to, że nic z tego nie wyszło.

W 2018 roku grupa badaczy stworzona przez Microsoft, pracująca w Delft Technical University, ogłosiła na łamach czasopisma naukowego Nature, że udało jej się znaleźć dowód na istnienie tak zwanego fermionu Majorany. Naukowcy twierdzili, że zaobserwowali nieuchwytną cząstkę na nanorurkach umieszczonych w warunkach superniskich temperatur.

Co to jest fermion Majorany? Włoski naukowiec Ettore Majorana postulował istnienie cząstek, które same są dla siebie antycząstkami (cząstka i antycząstka są nierozróżnialne). Mogą one istnieć we wszystkich stanach równocześnie. Mimo że dotąd nie zaobserwowane, były one przedmiotem zainteresowania naukowców pracujących nad komputerami kwantowymi. Gdyby udało się je wytworzyć, nadawałyby się doskonale do stworzenia takich komputerów. Stąd zainteresowanie Microsoftu badaniami nad fermionami Majorany.

Naukowcy przyznają: popełniliśmy błąd

Wygląda jednak na to, że naukowcy, pracujący pod kierownictwem zatrudnionego w Microsofcie Leo Kouwenhovena sami się trochę oszukali twierdząc, że zaobserwowali istnienie tych unikalnych cząstek. Trzy lata po oryginalnej publikacji, ten sam zespół przyznał, że popełnili błąd w interpretacji danych. Bardzo możliwe, że publikacja z 2018 roku, będzie usunięta.

Do ponownej analizy danych doszło, gdy inni naukowcy zgłosili się po „surowe” dane. Jeden z nich, Siergiej Frolow, pracujący na Uniwersytecie w Pittsburghu, tak skomentował weryfikację odkrycia:

Nie wiem, co oni mieli w głowach. Ominęli sporo danych, które zaprzeczały ich założeniom. Z całości wynika jasno, że nie było [fermionu] Majorany.

Sprawą zainteresował się również komisja zajmująca się rzetelnością badawczą Politechniki Delft.

Ironia znikającego komputera kwantowego

Zastosowanie fermionu Majorany miało być pomysłem Microsoftu na stworzenie stabilnego komputera kwantowego. Niestety w krótkim czasie od istniejącej koncepcji firma spadła do kompletnej próżni. Jej potencjalny komputer kwantowy przestał istnieć, używając języka zjawisk kwantowe.

Jeden ze współpracowników Microsoftu, Sankar Das Sarma z Uniwersytetu w Maryland, twierdzi, że poszukiwanie fermionu Majorany to dobry trop do stworzenia obiecującego komputera kwantowego. Jak jednak mówi Das Darma, technologii umożliwiającej wytworzenie cząstek Majorany możemy nie mieć jeszcze przez nawet 30 lat.

Sama postać pomysłodawcy unikalnych fermionów też dokonała symbolicznego zniknięcia. Ettore Majorana, jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku, zniknął w tajemniczych okolicznościach w 1938 roku. Wcześniej zapowiedział samobójstwo.

Jak jednak twierdzą świadkowie, widziano go później, nawet w latach 50. Stał się nieuchwytny, podobnie jak postulowana przez jego samego cząstka.

Podobał się tekst? Polub go lub udostępnij na Facebooku.