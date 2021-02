Coraz więcej producentów laptopów rezygnuje ze złącz innych niż USB-C, ale co z użytkownikami, którzy potrzebują innych portów? Z pomocą przychodzą im firmy takie jak Baseus, który w swojej ofercie ma stację dokującą Baseus Working Station. To hub USB-C typu 16w1.

Kupiłeś komputer i zorientowałeś się dopiero w domu, że nie możesz do niego podłączyć monitora, pendrive’a, myszy, drukarki, karty microSD albo kabla od internetu? Spokojnie, to nie koniec świata! Nawet jeśli wybrałeś laptopa bez niezbędnych portów, w którym jedyne dostępne złącza to USB-C, to możesz rozszerzyć jego możliwości za pomocą stacji dokującej.

Dzięki tego typu akcesoriom można podłączyć do jednego gniazda w komputerze zarówno prąd z ładowarki, jak i wiele innych urządzeń jednocześnie. To rozwiązanie docenią przede wszystkim te osoby, które bardzo często zabierają swojego notebooka do pracy albo na kanapę. Po powrocie do biurka wystarczy podpiąć jeden przewód, by pracować z użyciem wszystkich swoich peryferiów.

Przykładem stacji dokującej, której zakup warto rozważyć, jest Baseus Working Station. To hub USB-C typu 16w1, co oznacza, że może zastąpić aż 16 innych przejściówek, chociaż zajmuje tylko jeden port w komputerze. W adapterze o niecodziennym kształcie znalazły się takie gniazda jak:

wejście na kartę pamięci SD oraz microSD;

dwa porty USB-C (do transferu danych oraz podłączania akcesoriów);

dwa dodatkowe porty USB-C (do łączenia z komputerem i zasilania)

trzy porty USB 3.0 i dwa porty USB 2.0;

złącze minijack 3,5 mm (działające w dwie strony);

wejścia VGA i HDMI 4K (do podłączania monitora);

gniazdo RJ45 (inaczej Ethernet do połączenia internetowe);

wejście DC 12 V (alternatywne zasilanie).

Stacja dokująca wspiera przy tym szybkie przesyłanie danych. W przypadku portów USB 2.0 maksymalny przesył wynosi 480 Mb/s, bo tylko tyle oferuje ten standard transferu danych, ale poprzez porty USB 3.0 można osiągnąć transfery rzędu aż 5 Gb/s. Czytnik kart potrafi obsłużyć jedną kartę jednocześnie — czyli SD albo microSD — o pojemności do 2 TB.

Co jeszcze warto wiedzieć o docku Baseus Working Station?

Jeśli chodzi o złącze Ethernet, to zapewnia ono w tym modelu przepustowość rzędu 1 Gb/s, podczas gdy port HDMI wspiera rozdzielczość 4K (niestety tylko w 30 klatkach na sekundę). Minijack 3.5 mm można traktować zarówno jako port wejścia, jak i wyjścia, a do zasilania można użyć albo ładowarki DC 12 V dostępnej w zestawie, albo ładowarki USB-C o mocy 100 W.

Pobór mocy docka w trybie spoczynku to jedynie 2W, a urządznie mierzy przy tym 80 x 80 x 165 mm. W zestawie znalazła się też podstawka, która pozwala je postawić w pionie na biurku, ale nic nie stoi też na przeszkodzie, by akcesorium wrzucić do plecaka i zabrać ze sobą np. na wyjazd służbowy.



