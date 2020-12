Plus włącza darmowy roaming w Wielkiej Brytanii

4 interakcji

Wielka Brytania może i wychodzi z Unii Europejskiej, ale przynajmniej coraz więcej operatorów przedłuża ofertę darmowego roamingu na terenie tego kraju. Na taki krok przed paroma dniami zdecydował się Orange, teraz to samo robi Plus.

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie promocja W Wielkiej Brytanii jak w domu, która w zasadzie sprowadza się do tego, że pobyty klientów Plusa i Plusha na terenie tego kraju będą traktowane tak samo jak w państwach Unii Europejskiej. Oznacza to, że klienci zapłacą tyle samo co do tej pory za korzystanie z połączeń głosowych, SMS-ów, MMS-ów i za usługi transmisji danych w ramach przyznanych pakietów roamingowych.

Darmowy roaming w Wielkiej Brytanii w sieci Plus – jak to działa?

Wprowadzenie promocji W Wielkiej Brytanii jak w domu oznacza, że osoby korzystające w Polsce z połączeń głosowych czy SMS-ów bez limitu skorzystają z nich również w roamingu na terenie Wielkiej Brytanii, natomiast klienci bez pakietów za wszystkie usługi będą ponosić opłaty zgodnie z dotychczasowymi warunkami.

W przypadku usług transmisji danych, każdy abonent, który w kraju posiada w ramach oferty pakiet internetowy może w Wielkiej Brytanii korzystać z jego części w takiej samej wielkości, jak jest to określone dla roamingu w UE. Klienci Plusa zapłacą również tyle samo co przed 1 stycznia 2021 r. za międzynarodowe połączenia i wiadomości SMS z Polski do Wielkiej Brytanii.

Promocja „W Wielkiej Brytanii jak w domu” zostaje wprowadzona dla wszystkich Klientów Plusa i Plusha korzystających z roamingu lub połączeń międzynarodowych w ofertach abonamentowych, mix oraz na kartę. Co ciekawe, w regulaminie promocji nie ma ani słowa o terminie jej wygaśnięcia. Wygląda więc na to, że obowiązuje aż do odwołania.