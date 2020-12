Dostałeś iPhone’a pod choinkę? Oto 7 aplikacji, które musisz sprawdzić

Jeśli znaleźliście pod choinką nowego iPhone’a lub iPada - gratulacje, najwyraźniej byliście bardzo grzeczni w tym roku. Oto najlepsze aplikacje i gry, dzięki którym wasza przygoda z iOS będzie przyjemnością.

Niewątpliwym urokiem smartfonów i tabletów od Apple’a jest fakt, iż tak naprawdę nie trzeba na nich instalować zbyt wielu dodatkowych programów, by docenić ich możliwości.

Prosto z pudełka każdy smartfon i tablet Apple’a mają preinstalowany pełnoprawny pakiet biurowy iWorks, aplikację do tworzenia muzyki Garage Band, aplikację do montażu wideo iMovie, aplikację Zdjęcia do archiwizowania i edytowania zdjęć, a także nowe usługi Apple’a - streaming muzyki Apple Music, abonament na gry Apple Arcade oraz streaming wideo Apple TV+.

Każdą z tych usług możemy przetestować za darmo przez określony czas indywidualnie, bądź w pakiecie w ramach abonamentu Apple One.

To pierwsza aplikacja/usługa, którą polecam - za 24,99 zł miesięcznie otrzymujemy dostęp do ponad setki świetnych gier mobilnych w Apple Arcade, streamingu Apple Music oraz treści wideo w Apple TV+, jak również 50 GB miejsca w chmurze iCloud, co powinno wystarczyć do utworzenia kopii zapasowej podstawowych danych. Usługę możemy przez miesiąc przetestować za darmo, by przekonać się, czy warto.

Aplikacje na iPhone’a - co zainstalować w pierwszej kolejności?

Każdy wie, jakich aplikacji potrzebuje bezwzględnie, niezależnie do tego, czy to jego pierwszy kontakt z iOS, czy nie.

Pomińmy więc oczywistości, jak aplikacje do obsługi serwisów społecznościowych, aplikacje bankowe czy aplikacje do płacenia za bilety. Te są jednakowe na obydwu platformach, choć trzeba przyznać, że - zwłaszcza w przypadku Facebooka i Instagrama - aplikacje na iOS są o wiele bardziej dopracowane.

Są jednak inne, mniej oczywiste aplikacje, których instalację zdecydowanie polecam.

Najlepsze aplikacje na iOS

Każdy iPhone i iPad ma preinstalowaną aplikację Notatki, ale to jedynie prosty program do zapisywania krótkich notek. Notion to z kolei szalenie rozbudowany, ale przy tym minimalistyczny i przyjazny w obsłudze program, który może pełnić rolę „drugiego mózgu” - możemy wrzucać tam wszystko, co tylko przyjdzie nam do głowy lub przekazywać informacje znalezione w Sieci i nie tylko. Notion może być zarówno prostą aplikacją, jak i potężnym kombajnem, a z pewnością jest programem, któremu warto dać szansę, zwłaszcza że w podstawowej wersji jest zupełnie darmowy.

Systemowa aplikacja Przypomnienia, podobnie jak Notatki, jest za prosta do większości zastosowań. Jeśli szukamy darmowej alternatywy, bodajże najlepszą dostępną listą To-Do jest aplikacja Microsoft To-Do. Program wykorzystuje do synchronizacji konto Microsoftu, więc jeśli korzystamy z komputera z Windowsem czy telefonu z Androidem, nasza lista zadań będzie się synchronizować między platformami. Alternatywnie, jeśli nie boimy się wydać pieniędzy, można polecić Todoist bądź ekskluzywną i drogą aplikację Things 3.

O ile większość aplikacji na iOS/iPadOS to naprawdę dopracowane i dobre programy, tak aplikacja pogody jest dość… niewydolna, zaś na iPadzie w ogóle jej nie ma. Niebawem może się do zmienić, gdyż Apple kupił twórców jednej z najlepszych aplikacji pogodowych - Dark Sky - a samą aplikację usunął z App Store’u. Nim jednak zmiana nastąpi, polecamy instalację jednego z dwóch programów. Darmowe AccuWeather to prawdopodobnie najdokładniejsza prognoza pogody dostępna na smartfonach z iOS, choć w wersji darmowej ma ona reklamy i nie jest zbyt piękna.

Piękną i ciekawą choć płatną alternatywą jest Carrot Weather. Aplikacja nie tylko świetnie się prezentuje, ale też - jeśli tylko dobrze posługujemy się językiem angielskim - uraczy nas żartobliwymi, sarkastycznymi komentarzami podczas prognozy.

Podcasty stają się coraz bardziej popularnym medium w Polsce i na iOS znajdziemy jedną z lepszych aplikacji do ich odsłuchu. Jeśli jednak chcemy korzystać z aplikacji jeszcze wyższej jakości, nie ma lepszego darmowego klienta podcastów niż Pocket Casts. Aplikacja pozwala na zarządzanie subskrypcjami, kontrolę prędkości odtwarzania i synchronizuje się między wszystkimi urządzeniami, zaś w wersji premium oferuje również dostęp przez przeglądarkę.

Prawdopodobnie najlepszy edytor tekstu na sprzęty Apple’a, z którego korzysta pół redakcji Spider’s Web. Minimalistyczny i prosty, ale w niczym nie pisze się tak dobrze. Zainstalujcie, podziękujecie później.

Większość iPhone’ów ma dobre aparaty, ale aplikacja Focos pozwala z nich wycisnąć jeszcze więcej. Umożliwia rozmycie tła, poprawienie bokehu i symulowanie efektów z aparatów analogowych, jak również podejrzenie mapy głębi zdjęcia. Bardzo użyteczny program, który przyda się każdemu foto-amatorowi.

Oprócz wspomnianego Apple Arcade, któremu zdecydowanie warto dać szansę, App Store przepełniony jest świetnymi grami. Gdybym miał jednak wskazać tylko jedną, którą bezwzględnie wypada wypróbować, byłoby to Genshin Impact - gra roku 2020 zarówno na iOS, jak i na Androida. Choć momentami Genshin Impact bezczelnie kopiuje rozwiązania z Legend of Zelda: Breath of the Wild, tak zapewnia długie godziny świetnej zabawy w przepięknej oprawie graficznej.