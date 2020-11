Premier zamknął sieci RTV AGD. Pytamy sklepy, co z odbiorem premierowych PlayStation 5 i Xbox Series w lokalu

Prezes Rady Ministrów poinformował, że ze względu na sytuację pandemiczną w kraju część sklepów w centrach handlowych zostanie zamknięta. W tym sieci RTV AGD. Sytuacja zbiegła się z premierą nowych konsol: PlayStation 5 oraz Xbox Series. Co z tymi klientami, którzy wybrali odbiór produktu w lokalu?

Już zaledwie dni dzielą nas od premiery konsol nowej generacji. Platformy PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S znajdują się w coraz większej liczbie sklepowych magazynów. Sieci sprzedaży przygotowują się do wysyłki produktów zamówionych przedpremierowo pod wskazane adresy klientów. Część z nich wybrała jednak odbiór w fizycznym salonie. Czy takie osoby nadal będą mogły odebrać swoje PS5 i swojego Xboksa w dniu premiery, skoro premier poinformował o zamknięciu sieci RTV AGD?

Na szczęście nie oznacza to, że część polskich graczy będzie mogła co najwyżej obserwować, jak ich PS5 albo Xbox prezentuje się za szklanymi drzwiami zamkniętego sklepu w połowicznie otwartym centrum handlowym. Sieci RTV AGD działające na terenie Polski już przygotowują alternatywne metody odbioru zamówionych i zakupionych produktów. Dobrym tego przykładem jest inicjatywa sklepów x-kom.

Wysłaliśmy zapytania o aktualną sytuację związaną z konsolami do wszystkich głównych sieci RTV AGD w kraju. Jako pierwszy odezwał się do nas Kamil Szwarbuda, rzecznik sklepów x-kom. Szwarbuda poinformował naszą redakcję, iż x-kom zamieni zamówienia z odbiorem osobistym na zamówienia realizowane za pośrednictwem wysyłki kurierskiej pod wskazany adres:

Konsole nowej generacji, które zostały zamówione z odbiorem w salonie, wyślemy do Paczkomatu lub kurierem na wskazany przez klienta adres. Oczywiście na nasz koszt. Zupełnie tak samo będzie z innymi popularnymi preorderami: nowymi RTX-ami czy iPhonami. Przyjęliśmy zasadę, że wszelkie zakupy powyżej tysiąca złotych przekierujemy z salonu do Paczkomatu lub do kuriera. Jeżeli sprzęt z dostawą do salonu był w przedziale cenowym 500-1000 złotych, wtedy podzielimy się z klientem kosztami wysyłki. Jeśli cena była poniżej 500 złotych, wtedy koszt dostawy poniesie klient.

Oczywiście w każdej chwili klient może zrezygnować z zakupu – zapewnia Kamil Szwarbuda, rzecznik prasowy x-kom