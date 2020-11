Wirtualny Pulpit, czyli jak zapewnić wygodę i bezpieczeństwo pracy zdalnej

Wirtualny Pulpit umożliwia bezpieczną pracę zdalną przez przeglądarkę i bez konieczności instalacji oprogramowania. Idealnie trafia w potrzeby IT, wystawionego na próbę w czasie pandemii.

Powiedzieć, że pandemia zmieniła nasze życie, to jak nic nie powiedzieć. Mniej podróżujemy, rzadziej spotykamy się ze znajomymi i nie korzystamy z rozrywek na mieście. Czy pracujemy mniej? Zdecydowanie nie. Wielu z nas może realizować obowiązki zawodowe zdalnie. Mamy w końcu mnóstwo oprogramowania wspierającego home office – od komunikatorów, przez dokumenty w chmurze, po zdalny dostęp. Istotne jak nigdy wcześniej jest jednak bezpieczeństwo.

Specjaliści IT bardzo często żonglują pomiędzy serwerami o różnym przeznaczeniu. Logują się do jednego komputera, a później w kolejnym oknie otwierają inną jednostkę. W pandemicznym świecie zdalny dostęp przydaje się jednak również w szkołach i na uczelniach, w urzędach, bankach czy w obsługi klienta. Wszędzie, gdzie pracodawca musi zapewnić możliwość pracy poza siedzibą organizacji.

To duże wyzwanie dla zespołów IT, które zostały postawione przed wyzwaniem dostarczenia wydajnej i bezpiecznej infrastruktury „na już”, mierząc się z ograniczonymi budżetami. Exatel postanowił ich wspomóc wychodząc z nową usługą.

Wirtualny Pulpit – dostęp do dowolnego komputera z przeglądarki.

Niezależnie od tego czy korzystamy z peceta, tabletu czy smartfona możemy uzyskać dostęp do wszystkich swoich wirtualnych pulpitów.

Jak cały proces wygląda od strony użytkownika? Zaczynamy od autentykacji. Logujemy się swoimi firmowymi danymi i z listy dostępnych maszyn wybieramy tę, z której chcemy skorzystać. Po jej otwarciu widzimy swój pulpit w taki sam sposób jakbyśmy korzystali z niego w pracy czy w szkole. Jedyną różnicą jest fakt, że pulpit otwarty jest w przeglądarce. Mamy jednak praktycznie takie same możliwości korzystania z komputera, jakbyśmy fizycznie przed nim siedzieli.

W czym Wirtualny Pulpit jest lepszy niż RDP?

RDP to skrót od Remote Desktop Protocol, który uruchomić możemy bezpośrednio z menu Start. Korzystając z RDP możemy połączyć się np. komputerem uruchomionym na naszym biurku w firmie. Choć jest to najpopularniejszy sposób komunikacji, to ma kilka znaczących wad.

Po pierwsze, potrzebujemy komputera służbowego, co generuje dodatkowy koszt dla pracodawcy. Nie wszyscy korzystają bowiem z laptopów, które mogą zabrać z biura w dowolnym momencie. Korzystanie z programów takich jak AnyDesk także wymaga minimum 2 firmowych komputerów:

hosta, który może być wirtualną maszyną,

klienta, z którego łączymy się do hosta.

Wirtualny Pulpit działa inaczej. Exatel uruchamia wirtualne maszyny, które łączą się z siecią klienta i działają tak jak komputery w biurze. „Fizycznie” znajdują się więc w centrum danych Exatel, ale mogą korzystać z danych i aplikacji znajdujących się u klienta i będących pod jego pełną kontrolą.

Wirtualne maszyny mogą się łączyć z biurem klienta przez VPN albo dedykowane łącze. W każdym przypadku dane pozostają po stronie klienta,co podnosi poziom bezpieczeństwa i zdecydowanie zmniejsza latencję w porównaniu do dostawców chmury publicznej z zagranicy. Zyskuje nie tylko użytkownik, który dostaje lepsze „doświadczenie”, ale również pracodawca, który ma pewność, że dane nie opuszczają granic naszego kraju.

- W przypadku RDP pracownik często po pracy surfuje po sieci w wyniku czego zwiększa ryzyko zainfekowania komputera. Stąd już bardzo krótka droga do zainfekowania firmy po ponownym połączeniu z firmowym VPN – mówi Tomasz Ciepliński, kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży oraz Zespołu Rozwoju Produktów z Exatel.

Od samego początku pandemii jesteśmy świadkami wzmożonych ataków hakerskich. Najnowsze statystyki mówią o ponad milionie tego typu prób dziennie, więc zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa powinno być priorytetem.

Nie mniej ważny jest drugi aspekt przewagi nad RDP – skalowanie.

- Łącza domowe w przeciwieństwie do łączy biznesowych nie zapewniają gwarantowanej przepustowości czy opóźnień. A przecież musimy je dzielić z innymi urządzeniami, kiedy dzieci uczestniczą w zdalnych lekcjach z wykorzystaniem wideokonferencji, a partner pracuje w drugim pokoju - dodaje Ciepliński.

Tak wiele urządzeń korzystających z jednego łącza z pewnością odbije się na jakości pracy w postaci lagów. Kiedy musimy czekać kilka sekund na reakcję komputera po kliknięciu, to niewiele ma to wspólnego z wydajną pracą.

Wirtualny Pulpit korzysta z protokołu HDX, który dostosowuje się do jakości łącza.

Protokół ten pozwala pracować już od 64 kbps, więc nie powinien mieć problemów z połączeniem mobilnym.

- Możemy pracować praktycznie wszędzie, w tym również na komórce czy tablecie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Łączymy się przez przeglądarkę, nie zestawiając żadnego tunelu VPN, a dostęp jest szyfrowany SSL – wyjaśnia Ciepliński.

Dodatkowo, użytkownicy nie powinni narzekać na opóźnienia, ponieważ pracując z Polski zawsze są jedynie kilkaset kilometrów od Wirtualnego Pulpitu. Najwięksi dostawcy chmury nie posiadają zaś swoich centrów danych nad Wisłą.

Elastyczność usługi dotyczy również zarządzania. Dostęp można bardzo szybko przyznać (kiedy nowa osoba wchodzi na projekt) i go odebrać (kiedy żegna się z firmą).

Najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo to nie tylko umiejscowienie serwerów i podłączenie do sieci firmowej, ale również szereg dodatkowych usług.

- Jeśli tego nie chcemy żadne dane pomiędzy komputerem z którego się łączymy, a komputerem wirtualnym nie będą kopiowane. Sesje można również nagrywać oraz tagować znakiem wodnym, aby bronić się przed wyciekiem danych. Możemy centralnie sterować udostępnianiem kamery, drukarki czy dysku sieciowego – wylicza Ciepliński.

Exatel to polski operator, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. To właśnie on utrzymuje numer alarmowy czy dostarcza internet dla wojska i agend rządowych. Wirtualnym Pulpitem powinny się zainteresować przede wszystkim urzędy, instytucje publiczne, finansowe i medyczne, ale także energetyka i edukacja – wszędzie, gdzie przetwarza się wrażliwe dane.

Jeśli jesteś głodny wiedzy na temat Wirtualnego Pulpitu Exatel zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze 3 grudnia.

*Partnerem artykułu jest Exatel.