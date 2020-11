Powierzchnia Europy świeci nocą na zielono. Może dlatego nie wolno tam lądować

28 interakcji

Wszystkie te światy są wasze. Nie wolno wam jedynie lądować na Europie - taka informacja ze statku Discovery dociera na Ziemię w 2010: Odysei Kosmicznej, filmie z 1984 r. Z tą Europą naprawdę jest coś nie tak.

Czym jest Europa?

Europa to jeden z najciekawszych obiektów Układu Słonecznego. Lodowy księżyc Jowisza według wszystkich dostępnych obecnie badań, skrywa pod lodową powierzchnią ocean ciekłej wody, w którym mogą panować warunki sprzyjające powstaniu życia. Szanse na to są na tyle duże, że aktualnie zarówno Europa jak i Stany Zjednoczone przygotowują własne sondy, które polecą do tego księżyca, aby go szczegółowo zbadać.

Europa świeci

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL) w NASA wskazują, że niezwykle intensywne promieniowanie ze strony Jowisza może sprawiać, że księżyc ten… świeci. Według badaczy owa poświata może nam wiele powiedzieć o składzie chemicznym skorupy lodowej pokrywającej cały księżyc. Gdybyśmy znaleźli się nad ciemną powierzchnią Europy, powinna ona delikatnie świecić na zielonkawo, a gdzieniegdzie na niebiesko i biało, w zależności od składu lodu w poszczególnych miejscach. Według badaczy rozkład tych barw może nam powiedzieć, czy pod powierzchnią Europy faktycznie istnieją warunki sprzyjające powstaniu życia.

Wykresy przedstawiające poświatę emitowaną z powierzchni Europy w zależności od rodzaju soli.

Jak dotąd badacze analizujący budowę Europy skupiali się na badaniu światła słonecznego odbitego od powierzchni księżyca, tym razem jednak mowa o świetle widocznym po ciemnej, nocnej stronie księżyca. Dotychczasowe badania wskazywały, że powierzchnia Europy stanowi mieszaninę lodu wodnego z solami znanymi także na Ziemi. Po odtworzeniu za pomocą instrumentu ICE-HEART (Ice Chamber for Europa’s High-Energy Electron and Radiation Environment Testing) warunków panujących na Europie i potraktowaniu takiej mieszaniny promieniowaniem okazało się, że Europa powinna mieć własną poświatę.

Poświata prawdę ci powie

Jak zauważają badacze, sam fakt występowania poświaty nie jest zaskoczeniem. Jest nim natomiast fakt, że różne rodzaje mieszanin lodu wodnego z solami powodują powstawanie różnych barw. Badania za pomocą spektrometru wykazały, że każdy typ lodu posiada nieco inne widmo i emituje nieco inną poświatę w zakresie widzialnym.

Za całe zamieszenie odpowiedzialny jest Jowisz i emitowane przez niego niezwykle silne promieniowanie, które w ogromnej ilości bezustannie bombarduje powierzchnię Europy. To właśnie ono sprawia, że Księżyc ma swoją poświatę zarówno po dziennej, jak i nocnej stronie.

Lecimy do Europy. ETA: 2030 r. lub później

Powyższe odkrycie sprawia, że inżynierowie przygotowujący amerykańską misję Europa Clipper sprawdzają, czy zaprojektowane przez nich instrumenty będą w stanie wykryć obecność tej poświaty. Uroki przygotowywania misji kosmicznych są jednak takie, że wszystkiego dowiemy się gdy sonda już doleci do Jowisza, czyli za jakieś 10-12 lat. Cierpliwości!