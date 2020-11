Dobra płyta główna to podstawa dobrego peceta. Podpowiadamy, jak wybrać, żeby nie żałować

Płyta główna to podstawa komputera i nie warto oszczędzać na jej zakupie. Podpowiadamy, jaką płytę główną wybrać i dlaczego jest to tak istotne.

Solidna płyta główna to gwarancja długiej, stabilnej pracy komputera i możliwości jego przyszłej rozbudowy o komponenty nowszej generacji. Dlatego bardzo dziwi fakt, iż tak wielu konsumentów próbuje oszczędzić właśnie na tym podstawowym elemencie, skupiając się przede wszystkim na procesorze i karcie graficznej, tym samym zmniejszając budżet na płytę główną. O dziwo podobnie niezrozumiała filozofia przyświeca wielu gotowym zestawom komputerowym, które możemy kupić w sklepach - niejednokrotnie wyposażone są one w najtańszy możliwy komponent, zapewniający absolutnie minimum możliwości i nic ponadto.

Tymczasem odpowiedni wybór płyty głównej jest podstawą dobrego gamingowego zestawu, który łatwo będzie można rozbudować w przyszłości.

Dlaczego nie warto oszczędzać na płycie głównej?

To właśnie płyta główna w największej mierze warunkuje to na jaki procesor się zdecydujemy i tym samym jakiego producenta wybierzemy. Również pozwoli na wydajną pracę, bez „sypania błędami”. Tania płyta główna to tania elektronika, kondensatory, często brak chłodzenia lub słabe parametry – np. mało wydajne chłodzenie pasywne i konstrukcja, która nie pozwala na podłączenie wielu nośników.

Oznacza to, że tanie płyty główne nie oferują możliwości rozbudowy, jakiej możemy oczekiwać. Często brakuje miejsca, by podłączyć dodatkowy dysk, dołożyć RAM-u czy nawet podłączyć dodatkowe peryferia przez USB. O możliwościach takich jak sterowanie chłodzeniem i efektami RGB czy podkręcanie podzespołów również można zapomnieć.

Dlatego warto myśleć na przyszłość i wydać nieco więcej, tym bardziej że w porównaniu do procesora czy karty graficznej płyta główna jest naprawdę niewielkim wydatkiem.

Jaką płytę główną dla procesorów Ryzen wybrać?

Progiem, poniżej którego nie powinniśmy schodzić, jest próg około 400 zł. Za te pieniądze możemy już kupić solidną płytę główną, taką jak np. MSI B450 A-PRO MAX dla procesorów AMD Ryzen, która ma wszystko, co absolutnie niezbędne. Znajdziemy tu szybkie złącze M.2 PCIe Gen3 x4 pozwalające podłączyć dyski NVMe, kartę sieciową o przepustowości 1 Gb/s a także kartę dźwiękową Audio Boost działającą w standardzie 7.1 i chornioną przed zakłóceniami EMI. W przeciwieństwie do najtańszych płyt głównych, MSI B450 A-PRO MAX ma wzmacniany port PCIe, do którego możemy bezpiecznie włożyć nawet duże i ciężkie GPU, które mogłoby z czasem uszkodzić niewzmocniony slot.

Za raptem kilkadziesiąt złotych więcej kupimy zaś płytę MSI B450 TOMAHAWK MAX, która oprócz wspomnianych wyżej udogodnień ma również pasek LED-ów RGB, uatrakcyjniających wygląd wnętrza komputera. Ta płyta główna pozwoli również sterować chłodzeniem całego komputera z poziomu UEFI BIOS, a kondensatory wysokiej klasy zapewnią stabilne zasilanie procesora pod dużym obciążeniem.

Szukając jeszcze lepszej podstawy do naszego komputera możemy spojrzeć w stronę płyty MSI MAG B550 TOMAHAWK. Nowy chipset AMD B550 to przede wszystkim możliwość podłączenia pamięci RAM o wysokim taktowaniu (nawet do 4866 MHz) oraz gniazda M.2 na interfejsie PCIe 4.0 x4, umożliwiające podłączenie napędów SSD o prędkościach rzędu 5000 MB/s. Złącza M.2 są też zabezpieczone osłonami M.2 Shield Frozr, które zapewniają optymalne temperatury pracy super-szybkim napędom SSD.

Ta płyta główna oferuje również jeszcze lepszą jakość wykonania, jeszcze lepsze zabezpieczenia przed przepięciami (ponownie: większa stabilność pracy) a także ponad dwukrotnie szybsze połączenie sieciowe, sięgające 2,5 Gb/s. Dopłacając do modelu MSI MAG B550 TOMAHAWK zyskujemy też masywne radiatory, wspomagające rozpraszanie temperatur procesora nawet po podkręcaniu. I - co dla wielu osób będzie nie mniej istotne niż wszystkie powyższe plusy - znajdziemy tu inteligentne oświetlenie MSI Mystic Light, które możemy synchronizować z innymi komponentami, czyniąc naszą maszynę o wiele bardziej atrakcyjna.

Jaką płytę główną dla procesorów Intela wybrać?

Płyty główne dla nowego gniazda Socket 1200 dla procesorów Intel Comet Lake niestety nie należą do najtańszych i tutaj chcąc kupić coś naprawdę dobrego, patrzmy na próg minimum 500-600 zł.

Za tyle kupimy np. płytę główną MSI MAG B460 TOMAHAWK, która oferuje wszystkie niezbędne elementy do postawienia naprawdę wydajnego komputera i utrzymania jego stabilnej pracy. Mamy tu również osłonę dysku M.2 PCIe Gen 3, dbającą o optymalną temperaturę jego pracy. Mamy również ulepszony obwód elektryczny i regulację chłodzenia. MSI MAG B460 TOMAHAWK umożliwia również szeroko zakrojoną rozbudowę komputera, zarówno w środku, jak i na zewnątrz.

Znajdziemy tu porty USB 3.2 gen 2, osiągające szybkość nawet 20 GB/s, port LAN 2,5 Gb/s, a w środku sześć portów rozszerzeń SATA III dla dysków twardych i możliwość podłączenia nawet 6 wentylatorów obudowy. Tak, LED-y też są. Płyta główna MSI MAG B460 TOMAHAWK, podobnie jak pozostałe płyty dla procesorów Intela wymienione w tym artykule, obsługuje technologię Intel Optane.

Nieco droższe modele MSI Z490 A-PRO czy MSI MPG Z490 GAMING PLUS pozwolą z kolei na podkręcanie podzespołów i wyciąganie z nich największej mocy. Te płyty wyposażono w technologię Core Boost, która optymalizuje dostarczanie energii do podzespołów. Płyty obsługują też kości RAM-u taktowane z szybkością nawet 4800 MHz po podkręceniu. Obydwa modele oferują też układ audio wysokiej klasy; w modelu GAMING PLUS został on dodatkowo odizolowany od reszty elementów płyty, by uniknąć zakłóceń i dostarczyć czysty sygnał audio do głośników czy słuchawek.

Do komputerów o najwyższej wydajności warto zaś zainwestować w płytę główną taką jak MSI MAG Z490 TOMAHAWK, która oprócz wszystkiego co posiadają wymienione wyżej płyty ma jeszcze solidniejszą konstrukcję i pozwala na bezpieczny overclocking przy użyciu funkcji MSI Game Boost, a także synchronizację podświetlenia przy użyciu MSI Mystic Light. Kupując płytę główną za około 800 zł możemy być już pewni, że kupujemy podstawę komputera gotową na najmocniejsze podzespoły. Nawet podłączając do niej procesor Intel Core i9 i najnowsze układy Nvidia GeForce RTX możemy być spokojni o stabilną pracę komputera.

*Materiał powstał we współpracy z marką MSI