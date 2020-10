Według najnowszych statystyk przenoszenia numerów pomiędzy operatorami, na zdecydowanego lidera wyrasta sieć Plus. Na drugim miejscu uplasowała się sieć Orange. Reszta operatorów traci klientów.

Plus ma co świętować. Atrakcyjność jego oferty nie wynika już tylko z haseł na bannerach reklamowych i spotach telewizyjnych. To właśnie ta sieć była najczęściej wybierana w trzecim kwartale bieżącego roku gdy klienci decydowali się na porzucenie dotychczasowego operatora – jak wynika z informacji opublikowanych przez Parkiet.com.

W sumie w minionym kwartale zlecono przenosiny 377,56 tys. numerów. To o niemal 100 tys. więcej niż w kwartale go poprzedzającym – warto jednak mieć na uwadze, że ta wartość akurat niewiele znaczy. Wszak w czasie lockdownu spowodowanego pandemią koronawirusa wycieczka do salonu operatora była trudna, jeśli nie niemożliwa.

Plus liderem w pozyskiwaniu klientów przenoszących numery. Na drugim miejscu Orange.

Największe zaufanie wśród przenoszących numer klientów wzbudziła sieć Plus. W bilansie końcowym przenoszonych numerów pozyskał 24,1 tys. nowych klientów. Na nieco odległym drugim miejscu znalazła się siec Orange, która w wyniku przenosin w końcowym bilansie może się pochwalić 13,4 tys. nowych klientów. Na tym koniec dobrych wieści.

T-Mobile ma lekkie powody do zmartwień, bowiem w ujęciu końcowym stracił niemal 12,5 tys. klientów. W jeszcze gorszej sytuacji znalazł się Play – niegdyś wyjątkowo modny operator, dziś musi przełknąć gorzką pigułkę w formie 69,65 tys. straconych w bilansie końcowym numerów.

Po nie za długiej refleksji – trudno się dziwić takiemu obrotowi spraw. Wystarczy spojrzeć na nasze archiwum wieści z obozu Plusa. Operator tej sieci bardzo agresywnie inwestuje w pozyskiwanie klientów, na czym ci korzystają. Do niedawno wprowadzonych atutów należą, chociażby, darmowa sieć 5G czy bardzo dobra oferta sprzętowa czy też bardzo korzystana oferta na Internet światłowodowy.



