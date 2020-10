Są ludzie, dla których w przenośnym komputerze do pracy najbardziej liczy się styl. Są też profesjonaliści, którzy potrzebują przede wszystkim niezawodności i mocy obliczeniowej, dla których „mobilna stacja robocza” oznacza ThinkPada. Takiego jak Lenovo ThinkPad P53.

To nie jest laptop dla zwykłego zjadacza chleba. Nie stworzono go z myślą o pisaniu tekstu, przeglądaniu Internetu czy słuchaniu muzyki na Spotify, choć - oczywiście - każdą z tych czynności można na nim wykonać.

Lenovo ThinkPad P53 został stworzony z myślą o najbardziej wymagających zadaniach i profesjonalistach, którzy zabierają swoją pracę w teren. Architektach, inżynierach, grafikach, filmujących podróżnikach. To maszyna dla tych, którzy potrzebują mieć zawsze i wszędzie dostęp do takiej samej mocy obliczeniowej i nie mogą sobie pozwolić na żadne kompromisy.

Lenovo ThinkPad P53 to maszyna absolutnie bezkompromisowa.

Brak kompromisów zaczyna się od wydajności. Lenovo ThinkPad P53 napędzają procesory Intel Core, i5, i7, i9 9. gen. lub Intel Xeon E, wspierane przez nawet 128 GB RAM-u i nawet 6 TB super-szybkiego napędu SSD NVMe, który można skonfigurować w Raid 0 dla większej szybkości lub Raid 1 dla większego bezpieczeństwa danych, a nawet Raid 5.

Za przetwarzanie grafiki odpowiadają moduły GPU od Nvidii z serii Quadro - najwyższym modelu może być to nawet Quadro RTX 5000. Niezależnie od tego, czy mowa o projektowaniu w aplikacjach CAD, pracy z ray tracingiem w silnikach graficznych czy obróbce wideo 8K - ten laptop da sobie radę.

Potężna wydajność nie pociągnęła za sobą kompromisu w czasie pracy, gdyż ThinkPad P53 może pracować z dala od gniazdka nawet 13 godzin i naładujemy go szybką ładowarką, dzięki technologii Rapid Charge. I - jak na przenośną stację roboczą od Lenovo przystało - może być cały ten czas połączony z siecią poprzez modem LTE.

Kompromisu nie widać również w doborze wyświetlaczy. Zależnie od potrzeb mamy to do wyboru matrycę WVA - FHD/ FHD HDR / UHD HDR - o jasności odpowiednio 300/ 500/500 nitów lub OLED HDR Multitouch o jasności SDR 400 nitów / HDR 500 nitów.

ThinkPad to synonim bezpieczeństwa, więc tu również nie ma kompromisu. Maszyna zabezpieczona jest przez moduł dTPM 2.0, obsługuje funkcję uwierzytelniania online FIDO, a dostępu do komputera chronią zabezpieczenia biometryczne - czytnik linii papilarnych lub kamera na podczerwień Windows Hello. Kamerkę można też oczywiście zasłonić wbudowaną fizyczną przesłoną ThinkShutter. Bezpieczeństwo po stronie systemowej zapewnia zaś system operacyjny Windows 10 Home/Pro lub Pro for Workstations.

Profesjonaliści wykorzystują maszyny tego kalibru w parze z szeregiem akcesoriów, więc niezbędny jest też bezkompromisowy zestaw portów. Dlatego na krawędziach obudowy znajdziemy złącza USB-C, HDMI, USB-A i czytnik pełnowymiarowych kart SD.

Te zaś porty, które potencjalnie będą wykorzystywane „na stałe” podczas dokowania komputera, umieszczono z tyłu, by nie przeszkadzały w korzystaniu z innych akcesoriów. Znajdziemy tam gniazdo ładowania, Ethernet oraz dwa porty Thunderbolt 3.

Profesjonaliści nie mogą sobie też pozwolić na to, by ich maszyny do pracy nie dało się naprawić, zwłaszcza gdy mowa o firmach, które kupują takich maszyn wiele. Dlatego wszystkie newralgiczne elementy ThinkPada P53 są serwisowalne i wymienne, a cała konstrukcja spełnia też militarne standardy wytrzymałości. Dowiodły temu testy jakościowe, które potwierdziły zgodność urządzenia z 12 wymaganiami normy wojskowej MIL-STD-810G. Z tego sprzętu można korzystać w praktycznie każdych warunkach, w dowolnym miejscu na świecie.

I mimo tego wszystkiego, tych wszystkich portów, podzespołów i certyfikatów wytrzymałości, Lenovo ThinkPad P53 nie jest mobilny tylko z nazwy. Obudowa ma ledwie 24,5 mm grubości, a całość waży około 2,5 kg, co jak na komputer o takich możliwościach jest niesłychanie niską wartością.

Laptop gotowy na wszystko.

Na oficjalnej stronie Lenovo, ThinkPad P53 umieszczony jest w kategorii „medycyna i nauki przyrodnicze”. I nic dziwnego. Moc obliczeniowa tej maszyny oraz jej wytrzymałość pozwalają na dokonywanie zaawansowanych symulacji w czasie rzeczywistym, podobnie jak pozwalają grafikom, architektom i projektantom pracować z dala od biura bez doświadczania najmniejszego kompromisu wydajności.

Dodatkowo najważniejsze aplikacje, z których profesjonaliści tych dziedzin korzystają na co dzień, są specjalnie optymalizowane pod laptop Lenovo, co potwierdzają certyfikaty 16 firm, w tym AutoCAD, SolidWorks czy Maya.

Dodatkowo producent dostarcza oprogramowanie Lenovo Performance Tuner (LPT), które ma na celu optymalizację wydajności i efektywności pracy stacji roboczej, aby móc w pełni wykorzystać jej potencjał. Poprzez wykorzystanie predefiniowanych ustawień dedykowanych pod konkretne aplikacje LPT umożliwia zarówno zwiększenie wydajności oraz efektywności na poziomie ustawień sprzętowych jak i systemowych.

Lenovo ThinkPad P53 został zaprojektowany od początku do końca z myślą o profesjonalistach i scenariuszach wykorzystania, w których mobilna stacja robocza jest niezbędna do efektywnej pracy. Jaki jest efekt końcowy, każdy widzi - to maszyna, która poradzi sobie ze wszystkim, zawsze i wszędzie.



*Materiał powstał we współpracy z marką Lenovo