To koniec Endomondo. Platforma zniknie z rynku jeszcze w tym roku

Logo uciekającego „duszka” zna chyba każdy fan dbania o własną kondycję. Pora je pożegnać - Endomondo zakończy działalność wraz z końcem 2020 r.

Śmierć Endomondo jest pokłosiem sporego przetasowania na rynku usług fitnessowych. Under Armor zdecydował się bowiem sprzedać MyFitnessPal, którego kupił w 2015 r. wespół z Endomondo. MyFitnessPal trafi do końca roku w ręce nowego właściciela za 345 mln. dol., inna usługa - Map My Fitness - pozostanie pod skrzydłami Under Armor, zaś Endomondo przestanie istnieć.

Koniec Endomondo. Aż dziwne, że dopiero teraz.

Niegdyś Endomondo było aplikacją legendarną. Liczba aktywnych użytkowników tej aplikacji szła w dziesiątki milionów; sam byłem jednym z nich, lata temu zaczynając biegać właśnie z tą aplikacją, wtedy jeszcze na świętej pamięci system Windows Phone.

Od 2007 r., w którym platforma powstała, wiele się zmieniło. Ba, nawet od czasu, gdy Endomondo zostało przejęte przez Under Armor, krajobraz usług i aplikacji sportowych zmienił się diametralnie.

Kiedyś to właśnie Endomondo było docelową aplikacją do podstawowych pomiarów fitnessowych.

Obecnie tę rolę przejęły jednak aplikacje, które każdy z nas ma preinstalowane w systemie smartfona - Google Fit, Apple Health, Samsung Health, etc. Pojawiły się alternatywne aplikacje od producentów, którzy oferują swoje fitness-trackery, takich jak Xiaomi czy Huawei. O gigantach świata sportu jak Garmin, Polar czy Suunto nawet nie wspominam.

Każdy z wymienionych wyżej graczy z roku na rok rośnie w siłę i rozwija się w tempie, za którym Endomondo siłą rzeczy nie jest w stanie nadążyć. O ile więc sympatyzuję ze wszystkimi łzami nostalgii i jękami zawodu, które będą się rozlegać w najbliższych tygodniach, tak bądźmy szczerzy - to było do przewidzenia. Teraz nie pozostaje już nic innego, jak odbyć ostatni sentymentalny bieg czy przejażdżkę rowerową i - jeśli jeszcze korzystacie z Endomondo - wybrać sobie nową platformę do zapisywania aktywności sportowej.