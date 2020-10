Dzieje się. Gmail ma nowe logo, a Google zapowiada zmiany w kolejnych aplikacjach

Pożegnajmy kopertę z czerwoną literą M, przywitajmy typowy dla Google’a zestaw kolorów. Gmail właśnie wdraża nowe logo, aż po siedmiu latach korzystania z poprzedniego. Inne aplikacje też doczekają się odświeżenia.

Jak zapowiadali, tak zrobili. Gmail już oficjalnie ma nowe logo, choć jeszcze nie wszyscy je zobaczą. Jak zwykle w przypadku skali działania Google’a, globalne wdrożenie nowego wyglądu musi trochę potrwać.

Co się zmieniło? Nowa ikona nadal opiera się na charakterystycznej literze M, ale tym razem nie jest ona wpisana w kopertę. Zmienił się też kolor, bo jednolita czerwień ustąpiła miejsca czterem barwom Google’a.

Początkowo nowa ikona miała mieć znacznie mniej czerwieni, ale badania Google’a wskazały, że klienci silnie utożsamiają czerwony kolor z Gmailem, a więc zespół projektantów postanowił dać tej barwie największą przestrzeń.

Poprzednie logo było używane od siedmiu lat, a całą historię zmian logotypu Gmaila możecie prześledzić w osobnym wpisie.

Nowe logo Gmaila zapowiada zmiany również w kolejnych aplikacjach.

Nowe logo Gmaila widać już na oficjalnych profilach Google’a w mediach społecznościowych i z czasem trafi ono do wszystkich użytkowników. To jednak może to być dopiero początek zmian.

W krótkim filmie Google zapowiada nowości, które trafią do pakietu Google Workspace. Zmienia się cała nazwa tej usługi, bowiem wcześniej pakiet biurowy nosił nazwę G Suite. Jeśli miałbym go do czegoś porównać, powiedziałbym, że to odpowiedź Google’a na pakiet Office, nastawiona na pracę w zespołach.

Nowa animacja pokazuje zupełnie odświeżone ikony aplikacji wchodzących w skład Google Workspace, czyli Gmaila, Dokumentów i Arkuszy Google, Google Meet, Kalendarza oraz Dysku. Wszystkie mają teraz odświeżony wygląd, na który składa się użycie czterech kolorów przeplatających się między sobą. W każdej ikonie są wszystkie cztery kolory, przy czym czerwień zwykle jest tylko symboliczna.

Na razie odświeżenie ikon (poza ikoną Gmaila) trafi tylko do użytkowników Google Workspace, ale można się spodziewać, że docelowo nowy wygląd pojawi się u wszystkich użytkowników, w tym u tych, którzy nie płacą za pakiet Google’a. Na razie nie znamy jednak konkretów odnośnie planów firmy.