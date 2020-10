Baldur’s Gate 3 jest już dostępny do pobrania. Na pełną wersję jeszcze trochę poczekamy

Larian Studios udało się dotrzymać terminu, a Baldur’s Gate 3 trafiło dziś do wszystkich chętnych. Na pełną wersję jednak jeszcze trochę poczekamy, bo jak na razie gra dostępna jest na platformie Steam w ramach programu Early Access.

Baldur’s Gate 3 to seria-legenda, a pierwsze dwie gry z tego cyklu należące do gatunku cRPG, które zostały oparte o system Dungeons & Dragons, do dzisiaj siedzą głęboko w serduszkach graczy z mojego pokolenia. Nic dziwnego, że właściciele praw do marki Baldur’s Gate w ostatnich latach odświeżyli ją kilkukrotnie za pośrednictwem remasterów.

Baldur’s Gate Enhanced Edition oraz Baldur’s Gate 2 Enhanced Edition oraz kilka innych kultowych gier RPG trafiało kolejno na komputery osobiste, urządzenia mobilne i konsole do gier, a każda z tych wersji spotkała się z ciepłym przyjęciem. Na tym się jednak nie skończyło, bo obok wydawania remasterów rozpoczęto prace nad pełnoprawną kontynuacją.

Więc o tym, że Baldur’s Gate 3 powstaje i to przy wsparciu samego Briana Fargo, gruchnęła dwa lata temu.

Za nową produkcję wzięło się Larian Studios, czyli twórcy serii Divinity: Original Sin. Deweloperzy postanowili wykorzystać swój silnik, czyli Divinity 4.0 i przenieśli serię o Wrotach Baldura o sto lat do przodu i w pełny trójwymiar. Wielu ortodoksyjnych fanów uznało, poniekąd słusznie, że to zamach na świętość i nie uznają oni gry Baldur’s Gate 3 za pełnoprawny sequel.

Nie wszyscy odbiorcy są jednak takimi malkontentami, jak mój redakcyjny kolega Kuba „Boomer” Kralka. To z myślą o tych fanach, którzy w Baldur’s Gate 3 od twórców Divinity: Original Sin nie widzą nic zdrożnego, programiści z Larian Studios pracują w pocie czoła od lat. Efekty tych prac zaś wreszcie widać i po licznych zapowiedziach przyszła pora na premierę.

Skąd pobrać Baldur’s Gate 3 na PC?

Premiera gry odbyła się pomimo drobnego potknięcia zgodnie z zapowiedziami przed końcem tego rokuna Steamie i w GOG-u. Co miłe, przygotowano od razu dwie wersje, dzięki czemu w Baldur’s Gate 3 można zagrać zarówno na komputerach z Windowsem, jak i na sprzętach Apple’a z macOS. Minimalne wymagania sprzętowe dla pecetów z systemem Microsoftu są następujące:

system operacyjny: Windows 7 SP1 64-bit;

procesor: Intel i5-4690 / AMD FX 4350;

pamięć: 8 GB RAM;

karta graficzna: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X;

DirectX: Wersja 11;

Miejsce na dysku: 150 GB.

Larian Studios podało też rekomendowane wymagania systemowe Baldur’s Gate 3:

system operacyjny: Windows 10 64-bit;

procesor: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X;

pamięć: 16 GB RAM;

karta graficzna: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580;

DirectX: Wersja 11;

miejsce na dysku: 150 GB.

W przypadku sprzętów Apple’a gra również zajmuje 150 GB. Aby zagrać, trzeba mieć co najmniej czterordzeniowy procesor Intel Core i7 2,6 GHz, 8 GB RAM-u oraz kartę graficzna AMD Radeon 460 4GB lub Intel Iris Plus. W wymaganiach rekomendowanych wymieniony został z kolei ośmiordzeniowy procesor Intel Core i9 2,3 GHz, 16 GB RAM-u oraz grafika AMD Radeon Pro 5500M 8GB.

Baldur’s Gate 3 na konsole — kiedy?

Wiemy od dawna, że Larian Studios planuje wydać swoją nową grę na konsolach, ale daty premiery jeszcze nie znamy. Można rozsądnie założyć, że wpierw edycja na pecety musi wyjść z programu Early Access, a to nie zdarzy się raczej wcześniej niż za rok. Na razie gotowe są pierwsze trzy akty, które mają zapewnić około 25 godzin rozgrywki.

Tyle dobrego, że Baldur’s Gate 3 już na premierę wspiera nietypowy tryb multiplayer. Wykorzystają go głównie streamerzy oraz ich odbiorcy, bo jeśli tylko vloger się zgodzi, to widzowie w serwisach YouTube i Twitch będą mogli w pewnym stopniu wpływać na transmisję, w tym na wybory fabularne. Jest to pewna pociecha dla fanów, którzy nie mają odpowiedniego peceta.



