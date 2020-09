Lepszej okazji nie będzie. The Division za darmo na Uplay

Nie grałeś jeszcze w The Division? Wejdź na stronę Ubisoft, bo lepszej okazji nie będzie. Gra jest dostępna za darmo, a na przypisanie jej do konta mamy tydzień.

Zimowy, postapokaliptyczny Nowy Jork jeszcze nigdy nie kusił tak bardzo. Teraz możesz spróbować swoich sił w nieprzyjaznym Manhattanie za sprawą Tom Clancy’s The Division. Grę można odebrać za darmo na stronie Ubisoftu.

Promocja ma charakter czasowy, ale bez obaw, gra przypisana do konta w okresie promocyjnym zostanie na koncie na zawsze. Wystarczy zmieścić się w tygodniowym okienku czasowym. Z promocji można skorzystać od dziś, a akcja kończy się 8 września o godzinie 10. W tym czasie należy przypisać grę do konta Uplay. Za darmo pogramy tylko na PC.

I choć jest już The Division 2, to jedynka nadal się broni.

The Division zostało pokazane w 2016 r., a gra cieszy się bardzo dobrymi opiniami. Średnia ocen na Metacritic to solidne 80 punktów na 100.

Tytuł jest sieciowym looter shooterem w widoku z trzeciej osoby. Gracz wciela się specjalnego agenta grupy The Division, a jego zadaniem jest odzyskanie kontroli nad pochłoniętym chaosem Manhattanem. Akcja gry dzieje się w niedalekiej przyszłości, w świecie obezwładnionym po bardzo gwałtownym ataku pandemii nieznanego wirusa. Miasto jest opustoszałe, a rządzą nim grupki kryminalistów.

The Division jest grą drużynową, w którą najlepiej grać razem z trójką znajomych. Jak pisał Szymon Radzewicz w recenzji tego tytułu:

The Division to nie jest gra dla każdego. Fani fabularnych kampanii na modłę Call of Duty nie mają tutaj czego szukać. Podobnie jak miłośnicy niezwykle realistycznych, niezwykle wymagających taktycznych shooterów. Najnowsza gra Ubisoftu to jedyna w swoim rodzaju hybryda, adresowana do grona odbiorców, którzy zjedli zęby na Destiny i Diablo, lubią MMO oraz kochają charakterystyczne dla Ubisoftu znajdźki, rozsiane po mapie i zmuszające do eksploracji.

Jeśli nie masz paczki znajomych do wspólnej gry, The Division sprawdzi się sporo gorzej, ale nawet w takim wypadku stosunek ceny do jakości będzie nie do pobicia.