Jak zagrać w gry z Xboxa na smartfonie? Oto oficjalne akcesoria

Usługa xCloud ruszy w Polsce już we wrześniu, co oznacza, że będziemy mogli zagrać w gry z Xboxa na dowolnym smartfonie z Androidem. Jeśli szukasz na tę okazję mobilnego pada lub uchwytu na smartfon, oto oficjalna oferta akcesoriów.

Debiut usługi xCloud to wielkie wydarzenie w świecie gamingu, zwłaszcza z uwagi na fakt, ze Polska znalazł się w gronie 22 krajów, w których będzie można korzystać z tej usługi. Streaming gier bezpośrednio na smartfon z Androidem to świetna okazja do grania gdziekolwiek. Nie musi to być już telewizor, ale np. łóżko w sypialni, czy miejsce zupełnie poza domem, jak np. pokój hotelowy, czy wręcz pociąg. Ograniczeniem będzie tylko zasięg internetu.

Gry dostępne na konsole Xbox są jednak projektowane głównie z myślą o obsłudze padem. Do wygodnego grania na smartfonie niezbędne będą dodatkowe akcesoria, ale tych na szczęście nie zabraknie.

Prześledźmy pełną listę akcesoriów Designed for Xbox zaprojektowanych z myślą o urządzeniach przenośnych. Wszystkie można już zamówić w przedsprzedaży lub kupić. Wszystkie będą działały z usługą xCloud od dnia startu, czyli od 15 września.

Kontroler Razer Kishi zamieni smartfon w konsolę przypominającą Switcha.

Razer Kishi to mobilny kontroler przeznaczony do działania ze smartfonami wyposażonymi w port USB-C. Smartfon wkładamy do środka konstrukcji i otrzymujemy prawdziwą mobilną konsolkę z kompletem przycisków i gałek. Znalazł się tu nawet zintegrowany przycisk Xbox. Do tego - wzorem tradycyjnych kontrolerów - analogowe gałki mają opcję klikania. Pad jest też wyposażony w mechanizm sprężenia zwrotnego oraz w ładowanie zwrotne.

Razer Kishi został wyceniony na 99,99 dol., a cena obejmuje czternastodniowe członkostwo próbne w programie Xbox Game Pass Ultimate dającym też dostęp do usługi xCloud.

PowerA MOGA XP5-X Plus Bluetooth, czyli pad z uchwytem na smartfon.

Pad PowerA jest już dość dobrze znany, ale tym razem zobaczymy go w nowym wariancie. Kontroler bardzo przypomina pad do Xboksa, lecz w górnej części ma zatrzaski umożliwiające przypięcie uchwytu na smartfon. Połączenie między smartfonem a kontrolerem odbywa się zdalnie za pośrednictwem łączności Bluetooth. Przyciski pada można dowolnie przemapować.

W razie potrzeby pad może zadziałać niczym powerbank. Wbudowany akumulator o pojemności 3000 mAh ma funkcję ładowania innych urzadzeń, w tym smartfona, na którym właśnie gramy. Cena tego gadżetu to 69,99 dol.

PowerA pracuje też nad rozsuwanym kontrolerem, do którego będzie można włożyć smartfon. Urządzenie będzie nosić nazwę MOGA XP7-X Plus Bluetooth Controller i trafi do sprzedaży zimą w cenie 99,99 dol. Ciekawym rozwiązaniem będzie wbudowana ładowarka bezprzewodowa w standardzie Qi, potrafiąca ładować smartfon w czasie gry.

PowerA szykuje też trzeci produkt z linii Designed for Xbox, a mianowicie prosty uchwyt na smartfon MOGA Mobile Gaming Clip 2. Mały klips przypinamy do kontrolera od Xboksa One lub Series X a w górną część możemy włożyć smartfon. Gadżet trafi do sklepów zimą 2020 r. w cenie 14,99 dol.

8BitDo SN30 Pro to kontroler o bardzo mobilnym charakterze.

Kompaktowy kontroler po złożeniu jest niemal zupełnie płaski, a więc będzie dobrym kompanem podróży. Braki w wygodzie uchwytu ma nadrobić oprogramowanie, a konkretnie 8BitDo Precision Software pozwalające na mapowanie przycisków, regulowanie czułości analogów i spustów oraz tworzenie profili. Sprzęt można kupić już dziś w cenie 44,99 dol.

Drugi produkt 8BitDo to klips przypominający rozwiazanie od PowerA. produkt trafi do sprzedaży 21 września w cenie 14,99 dol.

Na koniec czas na słuchawki.

Pierwszymi słuchawkami linii Designed for Xbox są SteelSeries Arctis 1 Wireless for Xbox. Zestaw wyróżnia się możliwością łatwej zmiany źródła, dzięki czemu można szybko przełączać się pomiędzy konsolą a smartfonem. Zjadziemy tutaj też zdejmowany mikrofon ClearCast z funkcją redukcji szumów. Sprzęt jest już dostępny do kupienia w cenie 99,99 dol.

Microsoft zapewnia, że to dopiero początek linii produktów. Sprzętów mobilnych oznaczonych logo Designed for Xbox mamy zobaczyć znacznie więcej w nadchodzących miesiącach. Pamiętajcie jednak, że w praktyce do smartfona można podłączyć większość słuchawek Bluetooth oraz bezprzewodowych kontrolerów, w tym te, które nie zostały w żaden sposób zatwierdzone przez Microsoft. Logo Designed for Xbox gwarantuje jednak, że całość została przetestowana i zapewni wysoki poziom.



