Cyberpunk 2077 niczym Wiedźmin – do gry będą wydawane darmowe DLC

Podobnie jak gamingowa adaptacja prozy Sapkowskiego, również i Cyberpunk 2077 doczeka się wydanych po premierze rozszerzeń. I podobnie jak w Wiedźminie, część z nich będzie darmowa.

CD Projekt RED potwierdził za pośrednictwem swojego twitterowego konta informacje o darmowych dodatkach do Cyberpunka 2077. Nie jest przy tym jasne, jakiego rodzaju miałyby być to rozszerzenia. Posiadacze poprzedniej gry studia mogli się cieszyć licznymi dodatkowymi elementami kosmetycznymi, takimi jak kostiumy dla Geralta czy Płotki. Prawdopodobnie w przypadku Cyberpunka 2077 powinniśmy liczyć na coś podobnego.

Dodatki, choć z pewnością planowane, prawdopodobnie na dziś nie są priorytetem polskiego studia CD Projekt Red. To prawdopodobnie jest w pełni skupione na tym, by gra pojawiła się bez dalszych opóźnień w sprzedaży. Jej premierę wyznaczono na 19 listopada – w wersjach na Xbox One, PC (Steam, GOG) i PlayStation 4. Trwająca epidemia koronawirusa nie ułatwia jednak zespołowej pracy, stawiając zupełnie nowe wyzwanie przy okazji końcowych szlifów gry.

Cyberpunk 2077 jest już do kupienia w przedsprzedaży. Oczekiwania są ogromne, wszak Wiedźmin III: Dziki Gon został określony przez niektóre zachodnie magazyny o grach jako jeden z najlepszych RPG-ów w historii gatunku. Presja na dążenie do perfekcji jest więc ogromna.