Dysk w cenie MacBooka Pro. Oto nowy LaCie 1big Dock SSD Pro

Takiego mocarza chętnie postawiłbym na swoim biurku. LaCie właśnie pokazało nowe dyski dla profesjonalistów.

Seria dysków stacjonarnych LaCie Big znana jest chyba każdemu, kto choć odrobinę orientuje się w świecie profesjonalnej fotografii i wideo.

Rozwiązania te łączą w sobie magazyny danych i stacje dokujące, przez co są uwielbiane przez profesjonalistów pracujących głównie na MacBookach, czy innych laptopach wyposażonych w złącza Thunderbolt - po powrocie z planu wystarczy jeden kabel, by zadokować laptop nie tylko do zewnętrznego dysku, ale też do wszystkich peryferiów i monitora.

O ile LaCie miało uprzednio w ofercie stacjonarne napędy SSD, tak do tej pory brakowało stacji dokującej wyposażonej w taki napęd. Teraz się to zmienia.

LaCie 1big Dock SSD Pro - ten sprzęt postawiłbym na własnym biurku.

Nowy dysk od LaCie wyróżniają trzy rzeczy: po pierwsze jest matowo czarny, a wszystko, co matowo czarne, jest lepsze. Po drugie, w środku zamiast klasycznego HDD mamy super-szybki napęd NVMe o przepustowości do 2800 MB/s, czyli równie szybkiej, jak np. SSD wbudowany w MacBooka Pro 16. Po trzecie teraz stacja dokująca LaCie potrafi ładować nie tylko laptop, który jest do niej podpięty przez złącze Thunderbolt 3, ale też inne urządzenia podpięte łańcuchowo.

Ponadto dzięki innowacyjnej funkcji Power Pass-Through LaCie 1big jest w stanie dostarczyć więcej mocy podłączonemu laptopowi. Zamiast podłączać ładowarkę laptopa do samego laptopa, można ją podłączyć do stacji dokującej LaCie, by ładować komputer z mocą do 70 W.

Dla tych zaś, którzy zamiast super-szybkiego SSD potrzebują super-pojemnego HDD, LaCie proponuje nowy model 1big Dock. Ma on dokładnie te same funkcje co wersja SSD Pro, tyle że współpracuje z dyskami twardymi o pojemności do 16 TB.

Obydwa warianty, oprócz dwóch złącz Thunderbolt 3, wyposażone są w czytniki kart CFast 2.0, CFexpress oraz SD, jak również w port USB-A 3.0 na froncie oraz wyjście Display Port 1.4.

Cena zwala z nóg, ale to nomen omen cena, jaką płaci się za jakość.

Jak można się spodziewać, za jakość i możliwości trzeba zapłacić. I to słono.

LaCie 1big Dock kupimy w cenach:

4 TB za 1699 zł

8 TB za 2249 zł

16 TB za 3249 zł

Wyposażony w szybki napęd NVMe Lacie 1big Dock SSD Pro kupimy zaś w cenach:

2 TB za 6399 zł

4 TB za 12299 zł

Czy to drogo? Oczywiście. Najdroższy wariant kosztuje więcej niż bazowa konfiguracja MacBooka Pro 16 (!).

Tym jednak, którym taki sprzęt jest rzeczywiście potrzebny, cena nie powinna przesadnie przeszkadzać.

Zwróci się po kilku zleceniach. A znając trwałość produktów tej firmy, będzie to zakup, który wystarczy na długie lata intensywnej pracy.