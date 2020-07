Hyper Scape to kolejna produkcja z gatunku battle royale. Spytaliśmy jednego z jej twórców, czym ta strzelanina będzie różnić się od pozostałych.

Ubisoft wchodzi z impetem na rynek gier battle royale, gdzie zmierzy się w pojedynku z okopanymi już zawodnikami pokroju Fortnite’a, Apex Legends i Call od Duty: Warzone. Dlaczego jednak sami gracze mieliby zainteresować się jego Hyper Scape i co sprawia, że ta produkcja jest unikalna? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam Graeme Jennings, starszy producent zajmujący się tym tytułem.

Dla kogo jest Hyper Scape? Wyjaśnia to Graeme Jennings z Ubisoftu

Spider’s Web: Na rynku jest już bardzo dużo gier z gatunku battle royale. Czemu robicie kolejną?

Graeme Jennings, starszy producent z Ubisoft: Jesteśmy przekonani, że zapewnimy świeże doświadczenie w gatunku, które spodoba się zarówno fanom gier BR, jak i graczom, którzy wcześniej się nimi nie interesowali. Hyper Scape było rozwijane od początku z naciskiem na trzy filary kreatywne, aby gra odróżniała się od wszystkiego, co jest już dostępne na rynku:

Neo Arkadia, czyli stuprocentowo zurbanizowane i futurystyczne pole gry, zachęca do intensywnej walki na bliski dystans, w tym w pionie;

Świeże podejście do formuły BR z rozwiązaniami takimi jak Hakowanie, Fuzja i Rozkład, klimatyczna faza Showdown oraz innowacyjny mechanizm odradzania sprawiają, że Hyper Scape to battle royale jedyne w swoim rodzaju;

Hyper Scape Crowncast, czyli rozszerzenie do Twitcha nowej generacji, które nagradza i bawi widzów, a także pozwala im mieć wpływ na grę w czasie rzeczywistym, co tworzy bezprecedensowe możliwości interakcji pomiędzy streamerami i fanami.

Podoba mi się, że wszystkie części mapy wyglądają na gęsto zabudowane miasto. Było to trudno osiągnąć? Większość deweloperów pomaga sobie rozstawiając ogródki i pola zieleni. Są w końcu pewne ograniczenia techniczne.

Oczywiście, zebranie stu graczy wyłącznie na terenie zurbanizowanym przy utrzymaniu szybkiej akcji bez zjeżdżania poniżej 60 FPS-ów to wyzwanie techniczne i dużo pracowaliśmy nad tym, by to osiągnąć. Zawsze trzeba osiągnąć równowagę pomiędzy szczegółowością obrazu, a płynnością rozgrywki, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, gdzie udało nam się dotrzeć.

Nie korzystam zbyt często z Twitcha i wolę samemu grać, niż oglądać, jak ktoś gra. Czy będę w stanie w pełni cieszyć się z rozgrywki w Hyper Scape bez widzów i bez Twitcha?

Tak, oczywiście, będziesz mógł grać bez konta na Twitchu oraz bez streamowania gier na tej platformie. Jednak, żeby odblokować wszystkie fajne funkcje z rozszerzenia dla Twitcha o nazwie Hyper Scape Crowncast (takie jak na przykład głosowanie na wybrane wydarzenia) i żeby rozwinąć swojego battle passa oglądaniem streamera lub dostać szansę na zaproszenie do jego drużyny, gracze muszą połączyć swoje konto Twitch z kontem Ubisoft i używać wspomnianego rozszerzenia.

Są dwa sposoby, by wygrać w Hyper Scape. Pierwszy z nich jest klasyczny — ostatni gracz pozostały przy życiu wygrywa. Drugi polega na złapaniu ogromnej cyfrowej korony. Możesz wyjaśnić, na czym to dokładnie polega?

Showdown to klimatyczna faza, która kończy każdą grę w Hyper Scape i to jest jedna z największych zmian, jakie wprowadziliśmy do formuły BR. Po tym jak Rozkład zmniejszy mapę do ostatniego sektora, rozpoczyna się Showdown i chwilę później spawnuje się Korona. Od tego momentu są dwie drogi do zwycięstwa: wyeliminuj wszystkich pozostałych wrogów lub rusz się po Koronę. Jeśli gracz lub jego drużyna utrzyma Koronę przez określony czas, należący do niej zawodnicy wygrywają mecz! Dzięki mechanice Korony można wygrać bez oddania ani jednego strzału, jeśli ktoś jest podstępny i szybki.

Gracze uwielbiają cross-play i cross-progresję. Można na to liczyć w Hyper Scape? Mogę grać na PS4 z moim kumplem, który korzysta z peceta? Mogę wyświetlić wszystkie swoje skórki zdobyte na PS4 na konsoli Xbox One?

Chociaż nie jesteśmy gotowi, by potwierdzić szczegóły dotyczące mechaniki cross-play, możemy potwierdzić, że wprowadzimy cross-progresję, kiedy ruszy 1. sezon. Cross-progresja oznacza, że gracze będą mieli jedno konto Hyper Scape połączone z kontem Ubisoft, więc będą w stanie przeskakiwać z jednej platformy na inną, nie tracąc dostępu do wszystkich odblokowanych przedmiotów.

To oczywiste, że muszę tutaj zapytać o jeszcze jedną rzecz: co z PlayStation 5 i Xbox Series X? Kompatybilność wsteczna, czy też nowa wersja, np. z większą liczbą FPS-ów? Przy okazji — na ile klatek na sekundę mogą liczyć gracze na konsolach PS5 i X1?

Hyper Scape będzie grywalny na Xbox Series X i PlayStation 5, gdy tylko konsole trafią do sprzedaży, w tej samej wersji, która jest dostępna na Xbox One i PS4. Przyglądamy się opcji stworzenia funkcji specjalnie z myślą o konsolach nowej generacji, ale nie możemy potwierdzić nic na ten moment.

Planujecie w Hyper Scape umieścić jakąś historię? Czy będzie jakiś motyw przewodni, jakiś większy konflikt w tle? Może każdy z Czempionów będzie miał swoją własną historię? A może będzie to rozwijający się świat, który opowie jakąś historię poprzez zmiany w wyglądzie otoczenia?

Naszym celem w Hyper Scape jest nie tylko stworzenie intensywnego i innowacyjnego doświadczenia Battle Royale. Poza samą grą Hyper Scape to unikalne i bogate uniwersum z silnymi postaciami, a każda z nich ma swoje własne motywacje, by walczyć w Neo-Arkadii. Naszą narrację wprowadziliśmy za pośrednictwem kinowego zwiastuna. Gracze będą dowiadywać się więcej na temat tych postaci oraz historii stojącej za Hyper Scape sezon za sezonem, nie tylko za pośrednictwem samej gry, ale również poprzez inne media takie jak np. komiksy. Jeśli mielibyśmy podsumować motyw przewodni gry, to byłby on następujący:

Świat w 2054 r. stał się mroczniejszy, podlejszy i bardziej zdesperowany. Technologia pomaga ludziom przetrwać codzienny grind — od sieci neuronowych, przez cybernetyczne implanty, po pączkujące SI — ale dla tych 90 proc. ludności na spodzie drabiny społecznej życie jest ciężkie. Wielu pracuje dla megakorporacji, by przetrwać — oni są szczęśliwcami. Jednym ze sposobów na poprawienie swojego losu jest udział w intensywnych miejskich turniejach battle royale, które odgrywają się w wirtualnym świecie HYPER SCAPE. Zostań czempionem albo uwielbianym streamerem, a Twoje życie zmieni się tak, jak mogłeś do tej pory tylko pomarzyć!

Powiedz mi jeszcze tylko o jednym elemencie Hyper Scape, z którego jesteś szczególnie dumny - ale tylko o jednym!

Jedna z rzeczy, która jest dla mnie istotna, to fakt, że zbudowaliśmy grę, która jest unikalna, z rozgrywką i tym doświadczeniem, które różni się od wszystkiego innego. Chcieliśmy uprościć matrycę BR, żeby się skupić na intensywności i frajdzie, a chociaż oczywiście jest sporo rzeczy, które można dalej ulepszać, pozytywny feedback, jaki otrzymaliśmy podczas Testu Technicznego, pokazuje nam, że zmierzamy w dobrym kierunku.