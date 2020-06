Niezmiennie od kilku lat to właśnie battle royale jest jednym z najmodniejszych gatunków na rynku gier. Ubisoft wyraźnie chce na tym trendzie zarobić jak najwięcej pieniędzy. Za Hyper Scape odpowiadać będzie jedno z najważniejszych jego studiów.

Podobno lada moment Ubisoft ma zapowiedzieć nową grę. Nazywać ma się Hyper Scape i ma być nastawioną na szybką akcję strzelanką pierwszoosobową typu battle royale. Co więcej, od zapowiedzi, do momentu gdy będziemy mogli grę sprawdzić, minie bardzo niewiele czasu. Publiczne beta-testy mają ruszyć 6 lipca, a premiera właściwej gry, jeżeli nic złego podczas testów nie wyjdzie, ma się odbyć raptem tydzień później.

Co wiemy o Hyper Scape, strzelance battle royale od Ubisoftu?

Za grę odpowiada studio Ubisoft Montreal, a więc to samo, które odpowiada za niesamowicie popularne serie gier Assassin’s Creed i Rainbow Six. W Hyper Scape zagramy zarówno na konsolach, jak i na PC. Gra ma być utrzymana w futurystycznych klimatach i zawierać integrację z usługą Twitch tak głęboką, jak jeszcze w żadnej innej grze. Podobno Twitch ma w jakiś sposób wpływać na to, co się dzieje w grze.

Hyper Scape to nazwa turnieju, swoistych igrzysk przyszłości. W jakiś sposób powiązana jest z tym fikcyjna korporacja Prisma Dimentions. Więcej mamy się dowiedzieć już drugiego lipca – podobno właśnie wtedy Ubisoft ma oficjalnie zapowiedzieć grę.

Dzięki Hyper Scape Ubisoft ma szansę zaistnieć na rynku battle royale, na którym jest bardzo tłoczno, ale też gdzie dominują raptem dwie gry: Fortnite i Call of Duty. A doświadczenia mu nie brakuje – Rainbow Six jako seria gier online również okazała się niemałym fenomenem online.