Poznaliśmy gry na start konsoli Xbox Series X. Oto wszystkie trailery

Microsoft wyłożył karty na stół. Po dzisiejszej konferencji poznaliśmy najważniejsze tytuły startowe na Xbox Series X, a także gry, w które zagramy na obecnych konsolach rodziny Xbox oraz na PC. Będzie w czym wybierać. Oto wszystkie trailery nowych produkcji.

Po serii wydarzeń poświęconych części sprzętowej nowej konsoli Xbox Series X nareszcie przyszła pora na gry. Microsoft na swoim pokazie zaprezentował owoc kilkuletnich prac kilkunastu studiów zrzeszonych w ramach Microsoft Games Studios.

W maju zobaczyliśmy pierwszy pokaz gier na Xbox Series X, choć dominowały wówczas tytuły multiplatformowe, a najważniejszym tytułem był Assassin's Creed Valhalla. Tym razem zobaczyliśmy najważniejsze, sztandarowe tytuły z obozu zielonych, w tym Halo Infinite, nowe Fable, czy Forzę Motorsport. Do tego pojawiło się kilka niespodzianek, a największą był nowy Stalker 2. Pełną listę trailerów znajdziecie poniżej.

Halo Infinite - trailer

Pokaz zaczął się przepięknie wykonanym zwiastunem, który jeszcze mocniej rozpalił oczekiwania.

Halo Infinite - oficjalny gameplay

Gameplay Halo Infinite niestety rozczarował większość naszej redakcji. Ta gra nie wygląda jak rasowy tytuł next-gen.

State of Decay 3

Przeciętne wrażenie nadrobił State of Decay 3, choć zobaczyliśmy jedynie filmowy zwiastun.

Forza Motorsport

Forza jak zwykle stanęła na wysokości zadania.

Everwild – Eternals

Everwild to zupełnie nowy tytuł od Rare. Gra łączy dziką naturę z elementami nadprzyrodzonymi.

Tell Me Why

Tell Me Why mocno kojarzy się z serią Life is Strange i nie ma w tym przypadku. To nowy tytuł studia DONTNOD Entertainment odpowiedzialnego za Life is Strange.

Ori and the Will of the Wisps zoptymalizowane dla Xbox Series X

Tego tytułu raczej nie trzeba przedstawiać.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

The Outer Worlds doczeka się pierwszego DLC.

Grounded

"Jeśli czekasz na największą grę roku... poczekaj na Cyberpunka. Ale jeśli szukasz najmniejszej gry, mamy coś dla ciebie".

Fable

Fable mocno przykuło uwagę krótkim zwiastunem, ale na razie musimy obejść się smakiem. O tytule wiemy niewiele.

CrossfireX

Phantasy Star Online 2: New Genesis

The Medium - Dual Reality

The Gunk

Tetris Effect: Connected

Warhammer 40,000: Darktide

S.T.A.L.K.E.R. 2

Stalker 2 to jedno z największych zaskoczeń pokazu. Zapowiada się bardzo klimatycznie.

Destiny 2: Beyond Light

Psychonauts 2

As Dusk Falls

Avowed