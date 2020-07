Sygnalizacja świetlna pojawiła się w Mapach Google

35 interakcji

Wygląda na to, że w bliżej niekreślonej przyszłości kierowcy korzystający z Google Mapy będą informowani o obecności sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Funkcja jest już testowana.

Rzadko się zdarza, by to Mapy Google kopiowały coś od konkurencji – zazwyczaj bywa odwrotnie. Tymczasem, jak informuje Droid Life, do aplikacji Google’a trafiło coś, co użytkownicy usługi Apple Maps w niektórych regionach znają już od dawna. Chodzi o obecność sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, która na owych mapach jest odpowiednio oznaczana.

Ikona sygnalizacji, przynajmniej na razie, jest dość malutka i trudno ją dostrzec – choć jest nieco powiększana, gdy aplikacja przejdzie w tryb nawigacji. Sygnalizacja nie jest również w żaden sposób brana pod uwagę przy wytyczaniu najszybszej trasy.

Sygnalizacja świetlna w aplikacji Google Mapy to coś, na co jeszcze poczekamy.

(źródło: Droid Life)

Na razie funkcja ta oferowana jest wyłącznie małej grupie użytkowników aplikacji Mapy w wersji na Androida. Nie wymaga ona aktualizacji apki, bowiem informacje o sygnalizacji pochodzą z serwerów Google’a. Nie jest jasne, czy i kiedy nowość ta trafi do ogółu użytkowników.

Jednak mając na uwadze tempo wprowadzania nowości do Map Google, na odzwierciedlenie sygnalizacji świetlnych w Polsce przyjdzie nam jeszcze poczekać długie miesiące (oby nie lata). Na razie nawet u testerów ikony o sygnalizacji widoczne są tylko w wybranych rejonach Stanów Zjednoczonych. Apple Maps utrzyma więc jeszcze przez jakiś czas tę jedną ze swoich unikalnych zalet.