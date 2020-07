Co powstanie, jeśli położymy obok siebie dwa Samsungi Galaxy Note 20, jednego do góry ekranem, drugiego ekranem do dołu? Okazuje się, że Samsung Galaxy Z Fold 2.

Kilka dni temu poznaliśmy nieoficjalnie wygląd nadchodzącego Samsunga Galaxy Note 20. Trudno się nie zachwycić jego urodą - lekko zaokrąglone ramki, trzy potężne oczka obiektywów na pleckach i rozlany od krawędzi do krawędzi ekran robi wrażenie. To wszystko w pięknym różowo-złotym kolorze.

Teraz zobaczyliśmy drugie urządzenie, które ma łudząco podobny design… jeśli tylko przymkniemy oko na fakt, że jest go dwa razy więcej.

Samsung Galaxy Z Fold 2 - jak będzie wyglądał składany smartfon Samsunga?

W serwisie Weibo pojawiła się zamazana, choć oficjalnie wyglądająca grafika, przedstawiająca nadchodzący składany smartfon Samsunga - Galaxy Z Fold 2.

Choć nie widać na niej zbyt wielu szczegółów, wyraźnie widać silne powinowactwo z nadchodzącym Note’em 20. Ten sam różowo-złoty kolor, te same obłe krawędzie, identyczny moduł aparatów.

Nie wiemy oczywiście, ile wspólnego z prawdą ma ów render, ale stoi on w sprzeczności do informacji, jakie posiadaliśmy wcześniej. Według wcześniejszych renderów, wykonanych na podstawie wniosków patentowych, Galaxy Z Fold 2 miał mieć wizualnie więcej wspólnego z Galaxy S20 niż z Galaxy Note’em.

Czy to wcześniejsze rendery były nieprawdziwe, czy też może… pokazywały inne urządzenie? Wszak od dawna krążą plotki o rzekomym Samsungu Galaxy Fold Lite - tańszej alternatywie dla bardzo drogiego „składaka” z najwyższej półki.

Osobiście jestem jednak skłonny uwierzyć, że nowy render rzeczywiście przedstawia nadchodzące urządzenie. Nie chodzi tylko o wygląd smartfona na grafice, ale też o jej projekt - ułożone nad sobą telefony wyglądają jak rozpięte skrzydła motyla. A Samsung dopiero co zaprosił nas na wydarzenie Unpacked animacją przedstawiającą skrzydła motyla, w tym samym kolorze, co kolor urządzenia na rzekomej grafice promocyjnej.

Pewność zyskamy dopiero 5 sierpnia.

Wtedy to Samsung pokaże nie tylko model Galaxy Z Fold 2, ale również Samsunga Galaxy Note 20, słuchawki Galaxy Buds Live i zegarek Galaxy Watch 3.

Wielką niewiadomą pozostaje piąte urządzenie, które Samsung ma rzekomo pokazać na zbliżającej się prezentacji.

Czy owym piątym urządzeniem będzie Galaxy Z Fold lite? A może chodzi o większą wersję Galaxy Note’a 20, której do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć? Krążą również pogłoski o następcy Samsunga Galaxy Z Flip, choć na to jest prawdopodobnie za wcześnie.

Jedno jest pewne - nadchodząca konferencja będzie najbardziej emocjonującym wydarzeniem Samsunga od co najmniej trzech lat.