Trwa festiwal spekulacji na temat cen konsol nowej generacji. Sony oraz Microsoft wciąż nie podały oficjalnych liczb, ale nie przeszkadza to mediom w snuciu domysłów oraz spekulacji. Tym razem mamy do czynienia z plotką na tyle wiarygodną, że wartą wspomnienia na Spider’s Web.

Staramy się unikać niepotwierdzonych doniesień o cenach nadchodzących konsol. Wyjątek robimy tylko w przypadku, gdy medialna spekulacja pochodzi z wiarygodnego źródła. Tak jest w przypadku najnowszych informacji dotyczących cen konsoli PlayStation 5 w obu wersjach, a także akcesoriów dedykowanych temu sprzętowi.

PlayStation 5 w najtańszej wersji może kosztować zaledwie 1800 zł

Mowa o konsoli w wersji pozbawionej fizycznego napędu optycznego, w zestawie z jednym kontrolerem DualSense. Taki model ma kosztować zaledwie 399 euro. Przeliczając to na naszą walutę krajową, wychodzi mniej niż 1800 zł. Z kolei PlayStation 5 wyposażone w napęd Ultra HD Blu-ray ma kosztować 499 euro, czyli około 2300 zł. Muszę przyznać, że obie stawki cenowe wydają się bardzo atrakcyjne. Zwłaszcza jak na potwora z tak szybkim (ale niestety dosyć mało pojemnym) SSD.

Powyższe ceny konsol PlayStation 5 sugeruje redakcja Cowcotland. Ta sama, która wcześniej opublikowała prawdziwe ceny nowych układów AMD, nim zrobił to sam producent za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji. Oczywiście nie oznacza to jednoznacznie, że sugerowane ceny konsol są wiarygodne. Pamiętajcie proszę, że wciąż podajemy je jako plotkę oraz niepotwierdzone doniesienie. Zdecydowaliśmy się na to, biorąc pod uwagę wiarygodne przecieki redakcji opublikowane w przeszłości.

Cowcotland podaje również sugerowane ceny akcesoriów dedykowanych konsoli PlayStation 5.

Kontroler DualSense ma kosztować 59 euro, czyli około 265 złotych. Tyle samo zapłacimy za kamerę PlayStation kompatybilną z goglami PSVR. Stacja dokująca, ładująca jednocześnie dwa kontrolery, ma kosztować 29 euro, czyli mniej więcej 135 zł. Dokładnie tyle samo złotych wydamy na dedykowany, multimedialny pilot PlayStation. Najdroższym akcesorium jest bezprzewodowy zestaw słuchawkowy wspierający technologię 3D Audio, wyceniony na 179 euro - około 800 zł.

Ceny akcesoriów podane przez Cowcotland są bardzo zbliżone do cen już dostępnych urządzeń peryferyjnych aktualnej generacji, dedykowanych rodzinie konsol PlayStation 4. Jeśli stawki okażą się prawdziwe, zakup stacji dokującej będzie dla mnie obowiązkowy. Na pewno zainwestuję również w wysokiej jakości słuchawki, ale raczej nie od razu na premierę.