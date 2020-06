Injustice: Gods Among Us za darmo. Na wszystkie konsole i PC

Rewelacyjna gra walki od twórców Mortal Kombat została przez nich udostępniona za darmo. Promocja na Injustice: Gods Among Us jest ograniczona czasowo, ale za to obejmuje wszystkie platformy, na których się pojawiła.

Studio NetherRealm znane jest przede wszystkim za sprawą kultowej serii Mortal Kombat. Ma ono jednak rozpoczęty w 2013 r. bardzo udany romans z uniwersum komiksów z DC Universe. To bazująca na wspomnianym Mortalu gra walki Injustice: Gods Among Us, która od teraz aż do 25 czerwca będzie dostępna za darmo. Osoby które w tym czasie pobiorą grę, będą już mogły bawić się w niej dożywotnio, bez dalszych opłat.

Gra pojawiła się w wersjach na PC, PlayStation 4 i Xboxa 360, przy czym ta ostatnia wersja jest zgodna również z konsolą Xbox One. W grze możemy walczyć, między innymi, członkami Ligi Sprawiedliwości, a także ich arcywrogami w formie Jokera, Lexa Luthora i wielu innych. Warto zwrócić uwagę, że za darmo rozdawana jest wersja Ultimate gry – a więc ze wszystkimi DLC, w tym ze wszystkimi dodatkowymi postaciami.

Injustice: Gods Among Us za darmo na Steam, PlayStation Network, Xbox Marketplace i Microsoft Store.

Jedyne co trzeba zrobić, by odebrać darmową grę, to udać się do sklepu jednej z wskazanych wyżej platform i kupić grę za 0 zł – do 25 czerwca przyznawany jest na nią 100-procentowy rabat. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, byśmy ją kupili na wszystkich wyżej wskazanych platformach – nikt tego nie będzie w żaden sposób weryfikował.

Injustice: Gods Among Us oferuje tryby zabawy single player (w tym fabularną kampanię) oraz multiplayer – zarówno online, jak i na dwa gamepady. Fabuła gry skupia się wokół zbuntowanego Supermana, który na skutek traumatycznych przeżyć odłączył się od Ligi Sprawiedliwości i ogłosił się władcą świata.