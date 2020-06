W Banku Pekao potwierdzimy tożsamość e-dowodem, a klienci firmowi podpiszą nim dokumenty

Bank Pekao jest pierwszym polskim bankiem, który wdrożył w swoich placówkach obsługę e-dowodów, czyli dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Co więcej, bank umożliwia klientom firmowym podpisywanie dokumentów e-dowodem.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Na pierwszy rzut oka niemal nie różni się od wydawanego wcześniej dokumentu tożsamości.

Na poniższym obrazku widzimy wzór e-dowodu. Istotną różnicą widoczną gołym okiem w porównaniu z wcześniejszymi dowodami jest widoczny na pierwszej stronie numer CAN, który jest również zapisany w formie kodu kreskowego na rewersie dokumentu.

Ważniejsze jednak jest to, co niewidoczne, czyli tzw. warstwa elektroniczna. Wszystkie wydawane po 4 marca 2019 r. e-dowody są wyposażone w chip, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcji po przyłożeniu dokumentu do czytnika.

Co daje e-dowód?

Wraz z wprowadzeniem e-dowodów nie zmieniły się podstawowe funkcje dowodu osobistego. Służy on przede wszystkim do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa. Dokument uprawnia też do przekraczania granicy państwowej.

E-dowód ma być również ułatwieniem w załatwianiu spraw urzędowych. Usprawni logowanie do witryn administracji publicznej dostępnych w portalu Mój Gov i posłuży do podpisywania dokumentów.

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną jest bezpieczniejszy niż wcześniejszy dokument tożsamości. Rozwiązuje chociażby problem tzw. dowodów kolekcjonerskich, które służyły oszustom do potwierdzania tożsamości.

Od 4 marca 2019 r. każdy nowy dowód osobisty jest e-dowodem. Oznacza to, że przy wymianie dokumentu tożsamości nie trzeba wnioskować o taką funkcję. Nasz dowód będzie równocześnie e-dowodem.

Bank Pekao wprowadził obsługę e-dowodu w oddziałach.

Bank Pekao jest pierwszym polskim bankiem, który wprowadził obsługę e-dowodów w swoich placówkach. Żeby było to możliwe, bank wyposażył swoje oddziały czytniki e-dowodów.

– Dowody elektroniczne mają ogromny potencjał do wykorzystania przy obsłudze klientów, który od razu zauważyliśmy. Przede wszystkim przyspieszą sprawną identyfikację. Gwarantują też klientowi maksimum bezpieczeństwa, ponieważ są bardzo trudne do podrobienia. Ze względu na swoje unikalne cechy, e-dowody pozwalają w pełni potwierdzić autentyczność dokumentu, co ma dla nas szczególne znaczenie. Bezpieczeństwo ma też drugi wymiar, szczególnie ważny w obecnej sytuacji związanej z pandemią. Klient nie musi podawać dowodu doradcy, po prostu samodzielnie umieszcza go w czytniku – mówi Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.

E-dowód pozwala na przyspieszenie obsługi. Pracownik banku nie musi wprowadzać ręcznie danych klienta. Wystarczy, że przyłoży e-dowód do czytnika, a dane klienta zostaną wyeksportowane do wniosku np. o nowy produkt bankowy. Co istotne, wyklucza to możliwość pomyłki podczas wprowadzania danych.

Bank Pekao wprowadził obsługę e-dowodów w 31 oddziałach w największych miastach, ale liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać.

Klienci firmowi podpiszą dokumenty e-dowodem w Banku Pekao.

Klienci firmowi z segmentu MŚP mogą podpisywać dokumenty bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że reprezentant firmy posiada e-dowód oraz czytnik.

E-dowód oprócz funkcji potwierdzania tożsamości i logowania do portali administracji publicznej pozwala na podpisywanie dokumentów. Posiadacze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, który mają specjalny czytnik, mogą w ten sposób podpisywać umowy, sprawozdania finansowe, wypełniać e-PIT itp.

– Zdalny proces podpisywania dokumentów to duże udogodnienie dla firm, dzięki któremu ich właściciele oraz reprezentanci bez wychodzenia z domu, mogą załatwić wiele służbowych spraw. To także oszczędność czasu. To dlatego pracujemy nad udostępnieniem firmom własnych czytników z autorskim oprogramowaniem, z których mogliby korzystać na zasadach abonamentu – zapowiada Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, który nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Tekst powstał we współpracy z Bankiem Pekao.