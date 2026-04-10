Podczas kupna telefonu do zdjęć wiele osób sugeruje się megapikselami aparatu, myśląc, że telefony z 200 Mpix zagwarantują lepsze ujęcia niż urządzenia z czujnikami 50 Mpix. Prawda jest jednak taka, że rozdzielczość jest tu najmniej istotna i wiele modeli wyposażonych w moduły 48/50 Mpix przebija urządzenia z 108- czy 200-megapikselowymi modelami. Dlatego warto postawić na sprawdzone modele smartfonów.

W tym artykule znajdziesz 4 smartfony z najlepszymi aparatami:

Samsung Galaxy S26 Ultra - bezpieczny wybór

Zestawienie rozpoczyna najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra. To sprzęt, który pod względem możliwości fotograficznych nie różni się od świetnego zeszłorocznego Galaxy S25 Ultra. Największe zmiany dotyczą optyki: aparat główny i teleobiektyw są nieco jaśniejsze. Smartfon wciąż ma oferuje zestaw czterech modułów:

Główny 200 Mpix, S5KHP2, 1/1,3", f/1.4, OIS, wsparcie laserowego AF

Szeroki 50 Mpix, S5KJN3, 1/1,57", f/1.9, 120-stopniowe pole widzenia

Teleobiektyw peryskopowy 5x, 50 Mpix, Sony IMX854, 1/2,52", f/2,7, OIS

Teleobiektyw 3x, 10 Mpix, Sony IMX754, 1/3,52", f/2.4, OIS

Taki zestaw daje dużą swobodę, szczególnie przy zdjęciach z większymi zbliżeniami - w tym fotografie porterowe. Cztery aparaty przekładają się na wysoką wszechstronność. Mieliśmy okazję porównać ten model z iPhone'em 17 Pro- i różnice w jakości zdjęć są minimalne - oba urządzenia oferują bardzo wysoki poziom, zarówno w dzień, jak i w nocy. W dobrych warunkach wiele tańszych smartfonów radzi sobie dobrze, ale dopiero topowe modele utrzymują jakość także po zmroku.

Samsung Galaxy S26 Ultra to bezpieczny wybór dla osób szukających smartfona do zdjęć, który nie zawodzi także w innych aspektach - oferuje topowy procesor, świetne wykonanie, znakomity ekran oraz rysik S Pen. Nie jest to jednak najtańsza propozycja w zestawieniu - kosztuje 6499 zł.

iPhone 17 Pro lub iPhone 17 Pro Max - coś dla fanów Apple'a

W zestawieniu najlepszych fotosmartfonów nie mogło zabraknąć iPhone'ów 17 Pro i 17 Pro Max. To bliźniacze telefony, różniące się głównie rozmiarem i baterią - pierwszy ma ekran 6,3 cala, drugi 6,9 cala. Zestaw aparatów w obu modelach jest identyczny:

Główny 48 Mpix z obiektywem f/1.78, OIS i AF

Szeroki kąt 48 Mpix z przysłoną f/2.2 o polu widzenia 120 stopni i AF

Teleobiektyw 48 Mpix o 4-krotnym zbliżeniu optycznym, f/2.8, optyczną stabilizacją obrazu i AF

iPhone'y 17 Pro i 17 Pro Max oferują świetną jakość zdjęć w każdych warunkach. Niezależnie od użytego obiektywu można liczyć na szczegółowe zdjęcia. Apple zmienił podejście do teleobiektywu - zamiast 5x znanego z poprzedniej generacji zastosowano 4x zoom optyczny. Ma to sens, ponieważ wcześniej zakres do ok. 4,9x był realizowany cyfrowo z głównego aparatu, co negatywnie wpływało na jakość.

W 17 Pro i 17 Pro Max oferują także 8-krotne przybliżenie bezstratne oraz maksymalnie 40-krotny zoom cyfrowy. Na co dzień korzystam z iPhone'a 17 Pro Max i jestem bardzo zadowolony z jakości zdjęć. iPhone 17 Pro kosztuje 5799 zł, natomiast wersja Max - 6299 zł.

Xiaomi 17 Ultra - mechaniczne przybliżenie

Xiaomi 17 Ultra to jeden z najciekawszych modeli ostatnich miesięcy. Konkuruje bezpośrednio z topowymi Samsungami i iPhone'ami, a względem poprzednika (Xiaomi 15 Ultra) oferuje trzy zamiast czterech aparatów:

Główny 50 Mpix, matryca Light Fusion 1050L o rozmiarze 1", f/1.67 i ekwiwalent ogniskowej 23 mm

Ultraszeroki 50 Mpix, matryca Samsung JN5 o wielkości 1/2,75”, f/2.2, kąt widzenia 115 stopni

Teleobiektyw 200 Mpix, matryca Samsung HPE o wielkości 1/1,4”, zmienna ogniskowa w zakresie 75 - 100 mm, przysłona f/2.39 - f/2.96

Największą nowością jest teleobiektyw z mechanicznym zoomem. Zastosowano tu fizyczny mechanizm, który umożliwia płynne przełączanie ogniskowej i oferuje kilka poziomów bezstratnego przybliżenia: 75 mm (3,2x), 85 mm (3,7x), 90 mm (3,9x) oraz 100 mm (4,3x). Wyższe wartości realizowane są hybrydowo lub cyfrowo z wykorzystaniem dużej matrycy 200 Mpix.

Na pokładzie znalazł się też 1-calowy sensor w aparacie głównym. W praktyce daje to jeden z najlepszych zestawów fotograficznych na rynku.

Google Pixel 10 Pro lub 10 Pro XL - królowie opłacalności

Najnowsze Pixele 10 Pro/ 10 Pro XL to kapitalne smartfony, także pod względem fotograficznym. Oba sprzęty mają do dyspozycji identyczne zestawy aparatów:

Główny 50 Mpix Samsung S5KGNK, 1/1,3", f/1.68, OIS, laserowy AF

Szeroki 48 Mpix, 1/2,55", f/1.7, 123-stopniowe pole widzenia

Teleobiektyw peryskopowy 5x 48 Mpix, 1/2.55", f/2.8, OIS

Google od lat stosuje świetne algorytmy wspierające aparaty. W fotografii mobilnej zastosowana optyka sama optyka to jedno, ale algorytmy robią równie dużą różnicę - i tutaj Google nadal jest w czołówce. Pixel 10 Pro oferuje bardzo dobrą jakość zdjęć, niezależnie od warunków oświetleniowych. Brakuje jedynie dodatkowego teleobiektywu o mniejszym zbliżeniu, ale podobna sytuacja występuje w iPhone'ach 17 Pro - i w praktyce nie jest to duży problem.

Dużą zaletą pozostaje cena: Pixel 10 Pro kosztuje ok. 4199 zł (16/256 GB), a większy Pixel 10 Pro XL - 4399 zł. To nawet 1500-2000 zł mniej niż iPhone'y 17 Pro, więc w budżecie do 4500 zł to bardzo mocna propozycja.

Huawei Pura 80 Ultra - niekwestionowalny lider fotografii mobilnej

Huawei Pura 80 Ultra to jeden z najmocniejszych fotosmartfonów na rynku. Urządzenie zostało wyposażone w trzy moduły:

Główny 50 Mpix z 1-calową matrycą, OIS, zmienną przesłoną f/1.6-f/4.0, 22 mm

Szeroki 40 Mpix, f/2.2, ekwiwalent ogniskowej 13 mm

Teleobiektyw 50 Mpix o 3,7-krotnym zbliżeniu optycznym, f/2,4

Teleobiektyw 12,5 Mpix o 9,4-krotnym zbliżeniu optycznym, f/3,6

Największym wyróżnikiem Pura 80 Ultra jest teleobiektyw z jedną matrycą wyposażony w dwa peryskopowe tory optyczne. Oznacza to, że w środku zastosowano mechanizm luster regulujący wartość przybliżenia optycznego w zakresie od 3,7x do 9,4x. Przy większych zbliżeniach wykorzystywana jest centralna część matrycy, stąd niższa rozdzielczość 12,5 Mpix.

W praktyce smartfon oferuje znakomitą jakość zdjęć w każdej sytuacji. Zarówno aparat główny, jak i szerokokątny trzymają bardzo wysoki poziom. Jedynym słabszym elementem pozostaje aparat przedni.

Albert Żurek 10.04.2026 08:13

